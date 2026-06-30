Cuadernos: contadores de la exAFIP declararon sobre retiros en efectivo, facturas truchas y giros a medios de comunicación

El juicio oral de los cuadernos de las coimas , en el que la expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada, continuó este martes con las declaraciones del personal técnico de la ARCA —exAFIP— que, a pedido de la Justicia, intervino en fiscalizaciones o análisis contables sobre algunas de las empresas investigadas en la causa.

Uno de los testigos fue Alfredo Pedro Puyo , excontador del organismo recaudador, que relató ante el Tribunal Oral Federal 7 el trabajo que realizó sobre Electroingeniería , una de las empresas contratistas más activas del Estado entre 2003 y 2015, en manos de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra .

El contador señaló que, además de detectar “algunas inconsistencias” entre los ingresos declarados en IVA y Ganancias , en su trabajo identificó giros de dinero hacia grupos de medios de comunicación y un movimiento que consideró inusual: el retiro de más de dos millones de dólares en efectivo.

“Investigamos a los socios del grupo Eiling, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra. Encontramos que había empresas a las cuales Electroingeniería mandaba fondos. Eran empresas de medios de comunicación: Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina . Esas fueron las empresas que investigamos”, dijo Puyo.

El contador sostuvo que, a su criterio, esos giros tenían como objetivo financiar la actividad de esas compañías. “ Eran para financiar las empresas de medios. Las empresas daban pérdida y había que financiarlas de algún modo ”, declaró.

Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina formaban parte del entramado empresario ligado a Ferreyra en el sector de medios, donde Electroingeniería tuvo participación durante los años del kirchnerismo .

El contador recordó luego un retiro específico. “Hubo un movimiento que nos llamó la atención: un retiro en efectivo en dólares . Un monto como de dos millones de dólares, que permaneció en la empresa en dinero en efectivo durante más de un ejercicio fiscal. Por eso nos llamó la atención”, dijo.

“Cuando una empresa da pérdida, es raro que mantenga dos millones en efectivo durante más de un ejercicio fiscal”, agregó.

Él y la colega que lo siguió, la contadora Matilde Lanza , de la AFIP, sostuvieron que las investigaciones encabezadas por ellos fueron internas -es decir, sin consultar con las compañías- y a pedido del juez Claudio Bonadio , con el objetivo de identificar en las empresas investigadas posibles “financiamientos espurios”.

Lanza identificó retiros en efectivo en Decavial S.A. , la empresa de Marcelino Aznar , y una diferencia contable de más de US$5 millones. También recordó un movimiento puntual en Panedile, la compañía del arrepentido Hugo Alberto Dragonetti : un retiro por ventanilla realizado por el hijo del empresario, también llamado Hugo, por US$315.000. La contadora dijo que esa extracción “coincidía temporalmente” con entregas de dinero acreditadas en el expediente.

En la causa, el financista Ernesto Clarens , que ofició de intermediario entre empresarios y el matrimonio Kirchner y también declaró como arrepentido , sostuvo que uno de los muchos pagos realizados por la empresa Panedile había sido de 313.300 dólares.

Parte del trabajo de los contadores consistía en cruzar la información de las empresas con la base EPOC de la AFIP , en la que figuran proveedores “no confiables” que sociedades pueden utilizar para emitir facturas apócrifas y obtener así un crédito fiscal para la deducción de impuestos.

Entre las empresas alcanzadas por la pesquisa se encontraba el Grupo Techint, algunos de cuyos directivos fueron apartados del tramo principal del caso y luego sobreseídos.

La contadora sostuvo que una de las empresas del grupo, Scrap Service , emitió facturas apócrifas por alrededor de US$40 millones. “ Nosotros fuimos auxiliares de la Justicia y lo que hicimos fue describir información ”, repitió la mujer ante las preguntas de los abogados defensores. Desde Techint no respondieron a la consulta de LA NACION .

En 2020, Lanza, que trabajaba como supervisora en el área de grandes contribuyentes, fue reubicada en una dirección regional, según declaró hoy en la causa. Sus dichos corrieron en línea con los de otros contadores que declararon previamente en la causa y fueron reubicados tras detectar o señalar irregularidades en los estados contables de algunas empresas.

Fue el caso de la contadora María Marta Criscuolo , que declaró la semana pasada. “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”, dijo, en alusión a Sacde, de Angelo Calcaterra.

Los testimonios de los empleados integran un bloque de testigos solicitado por la fiscalía para intentar alumbrar, desde el análisis contable, algunas de las presuntas maniobras atribuidas a los empresarios investigados en el juicio oral de los Cuadernos , entre ellas el destino de fondos, los cruces entre sociedades y los movimientos de dinero que quedaron bajo la lupa de la exAFIP.

Fuente: La Nación