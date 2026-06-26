Los peritos de la Corte Suprema intervendrán en el caso de Ángel López, el nene que murió en Chubut a principios de abril

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice los informes sobre la autopsia de Ángel López , el niño de cuatro años fallecido a principios de abril en Comodoro Rivadavia.

La medida busca evaluar posibles contradicciones entre el dictamen del Cuerpo Interdisciplinario Forense de la provincia y el perito de parte propuesto por los imputados.

Ángel Nicolás López murió en Comodoro Rivadavia a comienzos de abril. Su madre, Mariela Altamirano , está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía , mientras que su pareja, Michel González , enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía . Ambos se encuentran detenidos con prisión preventiva.

Según el dictamen del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut, la muerte del menor se produjo por “20 traumatismos craneoencefálicos en simultáneo con una infección pulmonar”.

El informe detalló múltiples lesiones vitales y recientes en el cráneo, más de 20 infiltraciones hemáticas distribuidas en distintas zonas de la cabeza, hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y daño neurológico irreversible.

La defensa de Altamirano y González, a cargo de Alejandro Varas , cuestionó los hallazgos y presentó un perito de parte que concluyó que las heridas en la cabeza “no podían ir más atrás de las 12 horas que establecía el histopatológico”. El abogado sostuvo que los golpes observados en la necropsia “no son producto de sus clientes”. Ante esta discrepancia, la defensa solicitó la intervención de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revisaran los informes.

El juez de primera instancia, Alejandro Soñís, rechazó el pedido al considerar que no existían contradicciones sustanciales entre los análisis. Sin embargo, los jueces del Superior Tribunal hicieron lugar a la apelación y ordenaron la intervención del Cuerpo Médico Forense nacional.

Los peritos de la Corte deberán examinar los informes forenses provinciales y de la defensa, con especial atención a la temporalidad y características de las lesiones craneales, para determinar si existen contradicciones técnicas que deban ser aclaradas.

Según expusieron los investigadores, la Junta Médica concluyó que el menor murió por una “ bronconeumonía concomitante con traumatismo craneoencefálico ”. Para la fiscalía, a los golpes detectados en el cuerpo se sumó una enfermedad respiratoria que había avanzado sin atención médica.

El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal , explicó al salir de la audiencia que “la fiscalía hizo una ampliación de objeto procesal, en realidad el hecho ha sufrido algunas variaciones que no tienen impacto en la calificación jurídica”.

Además, sobre la muerte del nene sostuvo que se habla de un “mecanismo combinado” que implica “traumatismos producido por golpes” y una “ desatención de una enfermedad que se venía cursando desde el 7 de marzo de este año ”.

En esa línea, el fiscal Olazábal señaló que los síntomas fueron ignorados por las personas que debían cuidar a Ángel . “Básicamente esto lo llevó al fallecimiento”, sumó.

Fuente: TN