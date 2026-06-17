Lo mataron de una puñalada en el corazón y detuvieron a su ex pareja como principal sospechosa

Una joven de 21 años quedó detenida este martes como sospechosa del crimen de su ex pareja , ocurrido en la ciudad entrerriana de Colón . La víctima recibió una puñalada en el pecho y murió horas después en el Hospital San Benjamín .

La agresión, que derivó en la muerte de la víctima, ocurrió en las inmediaciones de la calle Tucumán al 1300 el lunes por la noche y el personal de la Jefatura Departamental Colón arribó al lugar tras un llamado que alertaba sobre una persona herida con un arma blanca en las cercanías de las calles Castelli y Reibel.

Los efectivos constataron que la víctima había sido trasladada al nosocomio por sus allegados. De acuerdo con la información indicada por el portal El Once , el hombre ingresó con una herida cortopunzante en la región torácica. Los médicos determinaron que la lesión había comprometido el pericardio , la membrana que rodea al corazón. El equipo quirúrgico intentó reparar las lesiones, pero no logró estabilizar al paciente , y el fallecimiento se produjo en el quirófano horas después.

Desde las primeras actuaciones, los investigadores de la Unidad Fiscal de turno apuntaron a la ex pareja de la víctima como principal sospechosa , que quedó más comprometida a partir de los elementos encontrados por las autoridades.

La Policía realizó rastrillajes en las inmediaciones de su domicilio y, como resultado de esas tareas, secuestró un cuchillo con aparentes manchas hemáticas y un par de zapatillas . Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a pericias que determinen su vinculación con el hecho.

La sospechosa fue localizada posteriormente en una vivienda ubicada en la zona de calle 9 de Mayo al 200 y, por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, quedó aprehendida. Posteriormente, la trasladaron a una dependencia policial, donde permanece alojada a disposición de la autoridad judicial.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno , que trabaja para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque.

A comienzo de este mes, un hombre de 38 años murió baleado en la localidad de San Benito al intervenir en defensa de sus hijos en el marco de un conflicto barrial. El hecho ocurrió por la tarde en la intersección de las calles Crespo y Rivadavia , en el barrio San Martín.

Según los testimonios de vecinos, Víctor Ledesma llegó al lugar en su Ford Falcon luego de que sus hijos hubieran sido agredidos previamente. Recibió entre uno y tres disparos en el pecho y fue trasladado por particulares hasta un dispensario de la zona, donde los médicos constataron su muerte poco después de su ingreso. Residía a pocas cuadras del lugar del ataque, en inmediaciones de las calles Santa Fe y Libertad, y era padre de cuatro hijos, según constató El Once.

“Es una zona terrible, no saben diferenciar los golpes de los tiros”, relataron los residentes, quienes manifestaron que cerca de las 18, escucharon numerosos impactos. “Él vino a defender a sus hijos y recibió la muerte”, afirmó Elsa, tía de la víctima, quien rechazó versiones que vinculaban el origen del enfrentamiento con una disputa por chatarra.

La mujer señaló a los jóvenes conocidos como los “Rinchi”, de apellido Zárate , como responsables de los conflictos reiterados en el barrio. Quienes lo conocían lo describieron como un trabajador sin antecedentes policiales que se desempeñaba como fletero y albañil.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pereira , quien dispuso la intervención de la División Homicidios , Criminalística y efectivos de la comisaría local. Cuatro personas fueron demoradas y trasladadas a la comisaría. El subdirector de Investigaciones, Claudio Martínez , indicó que se determinará si participaron como testigos o tuvieron una participación activa en el hecho.

Fuente: Infobae