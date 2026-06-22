Llevar una ramita de canela envuelta en papel aluminio: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan

Dentro de las prácticas del Feng Shui , se sostiene que ciertos objetos pueden influir en la energía personal, en especial aquellos que se llevan encima todos los días. En ese marco, la canela aparece como uno de los elementos más utilizados, ligada a distintas creencias relacionadas con la prosperidad, la protección y las oportunidades.

Esta especia, asociada históricamente con la abundancia y la buena fortuna, es utilizada en pequeños rituales que buscan favorecer el bienestar económico y atraer energías positivas.

Según quienes promueven esta práctica, la canela es considerada un elemento de protección y atracción de energías positivas . Al envolverla en papel aluminio, se busca potenciar sus supuestos efectos y mantenerla “activa” durante más tiempo.

Algunos sostienen que llevarla en la cartera, el bolsillo o incluso en el auto ayuda a alejar las malas vibras, atraer la buena suerte y mejorar el ánimo. Otros, en cambio, la usan como un amuleto para enfrentar situaciones difíciles o para pedir deseos.

El papel aluminio, en este caso, se utiliza como una forma de “proteger” ese símbolo, manteniéndolo aislado y preservando su carga energética.

Dentro del Feng Shui, estos pequeños rituales suelen realizarse en momentos puntuales, como:

También se destaca la importancia de mantener la billetera ordenada y en buen estado, ya que el desorden se asocia con un flujo negativo de energía.

Según estas creencias, no solo importa llevar la canela encima, sino también el lugar específico donde se guarda. El sitio más recomendado es la billetera o cartera, especialmente cerca del dinero o de tarjetas vinculadas a la actividad económica, ya que se busca reforzar la idea de abundancia y movimiento financiero.

Algunas personas también eligen llevarla en bolsillos internos o junto a documentos importantes relacionados con trabajo y negocios.

En el hogar, el Feng Shui sugiere ubicarla en espacios vinculados a la prosperidad, como:

Según estas tradiciones, lo importante no es únicamente el objeto en sí, sino la intención con la que se utiliza y el significado que cada persona le atribuye dentro de sus propios rituales cotidianos.

Fuente: TN