Henry Ford, empresario: “Prefiero que 20.000 empleados estén contentos y bien alimentados a que algunos se hagan millonarios”

Mucho antes de que conceptos como bienestar laboral, salario emocional o cultura organizacional se volvieran tendencia, Henry Ford ya defendía una idea que hoy genera debate. El fundador de la automotriz Ford Motor Company sostenía que el éxito de una empresa no debía medirse únicamente por las ganancias de sus dueños, sino también por la calidad de vida de quienes la hacían funcionar.

“ Prefiero que 20.000 empleados estén contentos y bien alimentados a que algunos se hagan millonarios ”, afirmó el empresario estadounidense en 1914, una declaración que más de 100 años después continúa siendo citada como ejemplo de una visión empresarial centrada en los trabajadores.

La frase surgió en un contexto muy particular. El 5 de enero de 1914, Ford sorprendió a Estados Unidos al anunciar que repartiría parte de las ganancias de su compañía entre los empleados. La medida contemplaba millones de dólares en bonificaciones y mejoras salariales para los trabajadores de la empresa.

La noticia tuvo un impacto inmediato. Miles de personas acudieron a las fábricas de Detroit con la esperanza de conseguir un puesto de trabajo. En una época marcada por largas jornadas laborales y salarios bajos, la propuesta de Ford rompía con las reglas establecidas y convertía a la compañía en uno de los lugares más deseados para trabajar.

Para el empresario, pagar mejores salarios no era solamente una cuestión de justicia social. También era una estrategia para reducir la rotación de personal , aumentar la productividad y construir una fuerza laboral comprometida con los objetivos de la empresa.

Más allá de sus innovaciones industriales, Ford defendía una idea que consideraba clave para cualquier líder: la capacidad de comprender a los demás .

Según su visión, el éxito no dependía únicamente del talento individual o del conocimiento técnico . También estaba relacionado con la habilidad para escuchar , comunicarse y entender las necesidades de otras personas.

Ese enfoque le permitió impulsar modelos de trabajo innovadores para la época, basados en la cooperación y la construcción de objetivos compartidos dentro de la organización.

En un escenario donde muchas empresas compiten por atraer y retener talento, las palabras de Ford mantienen una sorprendente vigencia. La satisfacción de los empleados, las oportunidades de crecimiento profesional y las condiciones laborales son hoy factores tan relevantes como el salario.

Especialistas en gestión coinciden en que los equipos comprometidos suelen ser más productivos, innovadores y estables. En ese sentido, la reflexión del empresario estadounidense funciona como un recordatorio de que el crecimiento de una organización también depende del bienestar de las personas que forman parte de ella.

Henry Ford nació en 1863 en Michigan y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia industrial. Fue el creador de la producción en cadena aplicada a gran escala en la fabricación de automóviles, un sistema que permitió reducir costos y popularizar el uso del automóvil.

Su mayor éxito fue el desarrollo del Ford Model T, considerado el vehículo que transformó para siempre la movilidad de millones de personas.

Aunque su legado industrial es ampliamente reconocido, su figura también estuvo rodeada de controversias por algunas de sus posturas políticas y sociales. Sin embargo, su influencia en la organización del trabajo moderno y en la evolución de la industria continúa siendo objeto de estudio más de un siglo después.

Fuente: TN