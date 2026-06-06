Lázaro Báez fue internado por un cuadro de pulmonía y se agrava su estado de salud

El empresario santacruceño Lázaro Báez , quien cumple una condena unificada a 15 años de prisión por las causas conocidas como la “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía, según pudo saber LA NACION .

Báez, de 75 años y detenido en el penal de Ezeiza, presentó el año pasado un pedido para ser beneficiado nuevamente con la prisión domicilaria por su avanzado deterioro de salud, de acuerdo a la presentación que hicieron sus abogados. Aquella solicitud derivó en su traslado a Buenos Aires.

El estado de salud de Báez, que es diabético, se habría complicado con un cuadro de hipertensión arterial y bronquitis. Se le habría detectado una patología en el colon, produciendo hemorragias digestivas.

“La situación en la que está es desesperante, comparte un baño con otras diez personas, es diabético, asmático, no socializa, a poco de llegar sufrió un fuerte cuadro respiratorio y lo debieron llevar al Hospital de Río Gallegos, hace dos días se descompuso otra vez”, había advertido a LA NACION la abogada Yanina Nicoletti el 25 de septiembre del año pasado. Al mes siguiente, el empresario kirchnerista fue trasladado a Buenos Aires.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, fue el que rechazó la acción de hábeas corpus presentado en favor de Lázaro Báez por considerar que las actuales condiciones de detención no agravaron su estado de salud, aunque solicitó que le realicen los estudios cardiológicos solicitados en hospitales locales y dispuso el traslado a la cárcel de Ezeiza en función de su cuadro general.

El fallo del juez federal Vázquez había afirmado que el sector de alojamiento transitorio en la Unidad 15 de Río Gallegos, al que la defensa denominó “leonera”, “no resulta adecuado para la detención prolongada de personas, no poseyendo las condiciones mínimas para transitar el cumplimiento de una pena privativa de la libertad”.

En este punto, el juez sumó el informe remitido por la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal que sugiere su alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza que cuenta con el Hospital Penitenciario Central I y el Hospital Zonal de Ezeiza donde podrá ser asistido en caso de ser requerido. Allí es donde está ahora Báez internado.

Fuente: La Nación