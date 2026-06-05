Las 22 mejores frases que nos dejó el Indio Solari, el líder de Los Redondos

La noticia sacudió a todos: Carlos Alberto “Indio” Solari murió este viernes a los 77 años y el mundo de la música argentina quedó de luto. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue mucho más que un cantante: fue un poeta, un rebelde y una voz que supo ponerle palabras a los sueños, las heridas y las contradicciones de varias generaciones.

Desde los años 70, cuando empezó a construir junto a Skay Beilinson el fenómeno ricotero, hasta su etapa solista, el Indio se transformó en una figura única. Sus recitales convocaron multitudes y sus letras se convirtieron en banderas, tatuajes y consignas que cruzaron fronteras y épocas.

Pero si algo distingue su legado, son esas frases que quedaron grabadas a fuego en la cultura popular argentina. Crípticas, profundas, a veces enigmáticas, otras directas como un cachetazo, sus palabras siguen vivas en cada guitarra, en cada bandera y en cada corazón ricotero.

Más allá de los discos, los recitales multitudinarios y el fenómeno social que generó, el Indio Solari será recordado por haber construido un universo propio a través de sus canciones . Sus letras acompañaron a millones durante décadas y, tras su muerte, seguirán vivas en cada rincón donde suene una guitarra, en cada bandera ricotera y en cada frase que hoy resuena como un mantra para sus seguidores.

El Indio se fue, pero sus palabras siguen latiendo.

Fuente: TN