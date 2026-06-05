La muerte del Indio Solari: crece la hipótesis de un accidente en la pileta y el ringtone que sorprendió a todos

El Indio Solari tenía una rutina nocturna que incluía meterse en la pileta climatizada de su casa de Parque Leloir, en donde intentaba atenuar los dolores que padecía producto del mal de Parkinson, la enfermedad que la aquejaba desde hacía años. Allí fue encontrado este viernes por la mañana. Y según pudo saber Clarín , un hematoma en su cabeza refuerza la hipótesis que sostiene que se resbaló, se golpeó y cayó al agua.

El cuerpo del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue retirado después del mediodía de la vivienda del oeste del Gran Buenos Aires. Una vez que se realice y se conozcan los resultados de la autopsia , comenzará la despedida. Mientras tanto, cientos de fans se acercaron hasta el la casa del Indio, y a través de las redes se difundió una convocatoria para la Plaza de Mayo, a partir de las 18.

Aunque según las fuentes vinculadas al caso no hay sospechas de la intervención de terceras personas en su fallecimiento , y no se tomarán medidas contra ninguna de las personas vinculadas a sus cuidados, la Fiscalía de Morón ordenó el procedimiento de rigor para estos casos, que incluye la autopsia, en donde se busca terminar de confirmar la real causa de la muerte.

El golpe en la cabeza refuerza la hipótesis de que se resbaló y cayó al agua. Además, se cree que ocurrió de madrugada, dentro de las 6 horas del momento del hallazago del cuerpo, que fue a las 8.30. El cuerpo fue hallado por una de las personas que estaba a cargo de los cuidados de Solari. Desde ese momento, el fiscal de turno, Lucio Rivero, dispuso un operativo que incluyó a la policía científica y la custodia de los alrededores.

Según las fuentes que tuvieron acceso al lugar, durante los trabajos de recolección de información y datos, todas las personas que accedieron a la vivienda tuvieron que dejar sus teléfonos en una bolsa antes de comenzar las tareas . Pero todos se sorprendieron cuando empezó a sonar el teléfono de alguien que llegó después. Y en medio del silencio del lugar se escuchó la canción "Tarea fina", uno de los tantos hits de Los Redondos, que el dueño del aparato tenía como ringtone.

Aunque se dijo que Solari tenía la recomendación de no usar la pileta sin asistencia, luego se supo que tenía una rutina nocturna que lo llevaba hasta allí cada noche, en donde buscaba aliviar los dolores que le provocaba el mal de Parkinson.

Ahora, de acuerdo con allegados, la familia del Indo decidirá cómo será la despedida del cantante. Trascendió que al menos en principio se hará una ceremonia íntima, aunque no se descarta que pueda hacerse un velatorio más grande, debido a la popularidad del músico.

Además de los peritos, en la casa del cantante del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado también hay agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y de tránsito de la Municipalidad de Ituzaingó, que llegaron a la zona debido a que cientos de fans comenzaron a reunirse en las cercanías de la casa. . Es una zona de Leloir con un paisaje arbolado, de calles de tierra y casas quintas.

Hace 10 años, el Indio sorprendió a las 150.000 personas que lo había ido a ver a un show en Tandil al contar que padecía Mal de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa crónica.

“Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mr. Parkinson me está pisando los talones . Pero acá estamos”, dijo permitiéndose jugar con el asunto.

Meses después de dar la noticia, ya en diciembre de 2016, Solari dio más detalles sobre su estado de salud: "Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar".

Fue en esa entrevista donde también reveló que en la planta baja de su casa de Parque Leloir había armado un espacio en el que practicaba hasta yoga: "Porque realmente lo que yo estoy necesitando es contrarrestar el problema que tengo".

En otra nota que dio el año pasado, el Indio se permitió abrir una pequeña ventana a la intimidad de su hogar. Allí describió la propiedad como "un pequeño resort" diseñado a su medida.

"Este es un pequeño resort que me hice para mí mismo, con el estudio y la pileta con agua termal para hacerme la cura que no sabía que iba a necesitar", recordó el músico al referirse a la casa donde pasó gran parte de sus últimos años.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín