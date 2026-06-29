La Ciudad de Buenos Aires creó un Registro de Perfiles Genéticos para identificar delincuentes con muestras de ADN

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó el Registro de Perfiles Genéticos , una base de datos que permitirá cruzar evidencias biológicas recolectadas en escenas del crimen con perfiles genéticos de personas imputadas y condenadas.

La medida, sancionada mediante la Ley 6.956, deroga la anterior normativa de 2011 y amplía sustancialmente las herramientas de investigación del sistema judicial porteño. El registro funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad .

La ley, impulsada por la legisladora del PRO Gimena Villafruela , establece un cambio de alcance respecto del régimen anterior. Mientras que la norma derogada limitaba el uso de perfiles genéticos exclusivamente a condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, el nuevo sistema abarca la totalidad de los tipos delictivos cometidos en la Ciudad.

Además, incorpora perfiles de personas investigadas cuando medie orden judicial expresa , sin necesidad de esperar una condena firme.

También prevé el registro voluntario de perfiles de personal de seguridad y del sistema de Justicia , con el objetivo de identificar con rapidez muestras de descarte o contaminación en las escenas del crimen. De manera voluntaria, el registro podrá utilizarse con fines humanitarios para la identificación de personas desaparecidas, extraviadas o restos humanos no identificados.

Según informó el gobierno porteño, el sistema procesa únicamente ADN no codificante con fines identificatorios, sin almacenar información médica, historial de salud ni rasgos físicos . Funciona de manera equivalente a una huella dactilar digital o un código de barras.

Los perfiles están resguardados bajo la Ley 1.845 de datos sensibles. La identidad de una persona solo se revela ante un cruce positivo (match) y todo acceso queda registrado y auditado. La normativa prevé sanciones penales ante eventuales filtraciones y establece la eliminación inmediata del perfil en caso de absolución o sobreseimiento firme.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri , afirmó que la creación del registro representa “un paso inédito para no dejar ni un solo malviviente libre” y permitirá “cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones”.

La medida se enmarca en un conjunto de acciones de seguridad impulsadas por la administración actual, que incluyen operativos policiales en el espacio público, el Anillo Digital, intervenciones contra mafias de trapitos y manteros, la recuperación de propiedades usurpadas y la “Operación Muro” en los límites de la Ciudad, entre otras.

El sistema adoptará el estándar internacional CODIS , el mismo utilizado por el FBI en Estados Unidos . De esta forma, la Ciudad busca alinearse con las prácticas forenses más avanzadas y fortalecer la capacidad de conectar investigaciones que hasta ahora permanecían aisladas por la falta de una base de datos integrada.

Fuente: TN