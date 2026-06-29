Qué significa que siempre se marchiten tus plantas, según el Feng Shui

Dentro de las prácticas del Feng Shui , las plantas ocupan un lugar muy importante porque representan el crecimiento, la vitalidad y la energía de la naturaleza. Por eso, cuando se marchitan de manera constante o duran muy poco tiempo, algunas personas creen que puede tratarse de una señal relacionada con el equilibrio energético del hogar .

Aunque estas interpretaciones forman parte de una creencia milenaria y no cuentan con respaldo científico, quienes siguen esta filosofía sostienen que el estado de las plantas puede reflejar la calidad de la energía que circula en los distintos ambientes de la casa.

Dentro del Feng Shui, una planta que pierde fuerza o se seca rápidamente puede simbolizar:

Según esta filosofía, las plantas sanas y vigorosas favorecen la circulación de energía positiva, mientras que aquellas que permanecen marchitas durante mucho tiempo pueden representar un estancamiento energético.

Para esta práctica, lo más importante no es conservar una planta seca por apego, sino mantener los ambientes con elementos vivos y bien cuidados. Algunas recomendaciones son:

El Feng Shui considera que cuidar las plantas también representa el cuidado de la energía del hogar.

No necesariamente. Desde un punto de vista práctico, las plantas pueden marchitarse por múltiples causas, como exceso o falta de riego, poca luz, temperaturas inadecuadas, plagas o falta de nutrientes.

Para el Feng Shui, antes de buscar un significado simbólico también es importante revisar estos aspectos, ya que una planta bien cuidada tiene muchas más posibilidades de mantenerse saludable.

El Feng Shui considera que las plantas representan uno de los símbolos más fuertes del elemento madera, asociado con el crecimiento , la renovación , la creatividad y la expansión . Por ese motivo, suelen utilizarse para favorecer la circulación del chi y aportar sensación de vida a los ambientes.

Si bien estas creencias no tienen respaldo científico, continúan siendo elegidas por muchas personas como una forma de incorporar rituales de bienestar y de prestar mayor atención al cuidado, el orden y la armonía dentro del hogar.

Fuente: TN