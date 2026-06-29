Brasil vs Japón, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el partido de 16avos de final

Brasil venció de manera agónica por 2 a 1 a Japón , por los 16avos de final del Mundial 2026 . A los 29 minutos de la primera parte, Kaishu Sano con un golazo de afuera del área puso en ventaja a los asiáticos, mientras que a los 56 Casemiro metió un cabezazo para igualar el encuentro.
Pero cuando parecía que se iba a disputar el primer alargue en la Copa del Mundo, y el árbitro italiano Maurizio Mariani miraba su reloj, a los 90+5 apareció Martinelli para cruzar un zurdazo bajo que venció a Suzuki y desató la locura brasileña.
Brasil (2): Alisson (5), Danilo (4), Marquinhos (6), Gabriel Magalhães (7), Douglas Santos (5); Rayan (7), Casemiro (6), Bruno Guimarães (6), Lucas Paquetá (4); Matheus Cunha (4), Vinicius (7) . DT: Carlo Ancelotti.
Japón (1) : Zion Suzuki (6); Ritsu Doan (4), Takehiro Tomiyasu (5), Shogo Taniguchi (5), Hiroki Itō (4), Keito Nakamura (4); Junya Ito (6), Kaishu Sano (6), Daichi Kamada (4), Daizen Maeda (5); Ayase Ueda (6). DT: Hajime Moriyasu
Goles: PT, 29m Sano; ST, 11m Casemiro, de cabeza y 45m Gabriel Martinelli.
Cambios: ST, Endrick (6) por Paquetá, 21m Gabriel Martinelli (6) por Matheus Cunha, Yukinari Sugawara (5) por Doan y Junnosuke Suzuki (5) por Nakamura, 33m Shuto Machino por Kamada y Ao Tanaka por Ito 45m Fabinho por Casemiro, Danilo por Bruno Guimarães y Koki Ogawa por Maeda.
Amonestados: Kamada, Sano, Suzuki, Danilo y Casemiro.
¡GOL DE BRASIL! 🇧🇷 Agónico gol de Martinelli a los 96 minutos para la clasificación a octavos 📺 Brasil 2-1 Japón | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/f4rabHwRej
¡GOL DE BRASIL! 🇧🇷 Casemiro en las alturas pone el empate y respira el pentacampeón 📺 Brasil 1-1 Japón | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/ETvbTCZ318
¡GOL DE JAPÓN! 🇯🇵 Golazo de Sano tras una recuperación y jugada personal excelente 📺 Brasil 0-1 Japón | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/V7mhK580TP
Ambas selecciones ya están en el campo de juego. También, los árbitros, comandados por el italiano Maurizio Mariani.
Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães: Raphinha, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.
Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kota Itakura y Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka y Keito Nakamura; Ritsu Doan, Ayase Ueda y Daizen Maeda.
El seleccionado brasileño llega como favorito al cruce frente a los Nipones , no solo por su presente, sino también por los antecedentes. Se enfrentaron 14 veces en la categoría absoluta, con un saldo de 11 victorias para la Canarinha, dos empates y apenas un triunfo japonés. Sin embargo, el último antecedente fue para los asiáticos, que ganaron un amistoso por 3 a 2 en 2025.
El único duelo Mundialista fue en Alemania 2006, donde se enfrentaron en fase de grupos y fue victoria para los brasileros por 4 a 1.
El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu superó una fase de grupos muy exigente, en la que empató con Países Bajos y Suecia y goleó a Túnez . Ahora afronta el desafío más importante del torneo: eliminar a Brasil . Si lo consigue, igualará la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo y alcanzará por primera vez el quinto partido de un Mundial.
El delantero brasileño atraviesa un gran momento en el Mundial y llega encendido al duelo ante Japón . Con cuatro goles en la fase de grupos, Vinicius se consolidó como una de las grandes figuras del certamen y es el segundo máximo goleador de la Copa. Brasil volverá a apoyarse en su talento para intentar romper la sólida defensa asiática.
La Canarinha inicia su camino en los dieciseisavos de final con un exigente cruce frente a Japón en el Houston Stadium . Tras finalizar invicta la fase de grupos, el equipo de Carlo Ancelotti buscará ratificar su condición de candidato al título y avanzar a los octavos de final. Del otro lado estará una selección japonesa que quiere seguir haciendo historia.
／ 「FIFAワールドカップ2026™」ラウンド32🇯🇵⚔️🇧🇷 日本時間でこの後、午前2:00キックオフ⚽ ＼ この後、30日(火)午前2時から「FIFAワールドカップ2026™」ブラジル代表戦を迎えます⚔️ 大会前には、今大会のSAMURAI BLUEの戦いをガチャピンが予想してくれました🏆… pic.twitter.com/dgOHWzv2Pt
🔹━━━━━ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐃𝐀𝐘 ━━━━━🔹 ブラジルとの大一番🇯🇵🇧🇷 日本一丸で勝利を掴み取りましょう❤️🔥 🏆FIFAワールドカップ2026™ ⚔ラウンド32 🗓6.30(火) ⌚️2:00(🇯🇵) 🆚ブラジル代表🇧🇷 🏟Houston Stadium(アメリカ) 📺フジテレビ 📺NHK BS 📱DAZN @FIFAWorldCup #最高の景色を … pic.twitter.com/6HnO63Alfb
🇧🇷 É DIA DE BRASIL! Começa a caminhada rumo ao hexa na fase final da Copa do Mundo. A Seleção enfrenta o Japão às 12h (horário local) e 14h (de Brasília), no estádio de Houston. 📺 TV Globo, SporTV, GE TV, Cazé TV, NSports e SBT. VAMOS PRA CIMA! 💚💛 #BateNoPeito pic.twitter.com/Bter197JqF
Fuente: Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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