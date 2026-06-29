Milei acusó a Macri de haber “estafado a los argentinos” con el reperfilamiento de la deuda

El presidente Javier Milei volvió este lunes a cuestionar con dureza al exmandatario y líder de Pro, Mauricio Macri , a quien acusó de haber “estafado a los argentinos” con el reperfilamiento de la deuda en pesos dispuesto en agosto de 2019, una medida que implicó la postergación de los vencimientos de títulos públicos de corto plazo.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el canal de streaming Neura, donde el jefe de Estado también defendió la política económica de su administración, aseguró que la inflación continuará descendiendo y afirmó que el Gobierno está preparado para enfrentar eventuales turbulencias financieras de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Al referirse al reperfilamiento implementado durante la gestión de Macri, Milei sostuvo: “Se tomaron distintas medidas para confiscar activos. Por ejemplo, el propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos . ¿Reperfilamiento? Es una palabra educada para decir default. Es más, llamaron a un blanqueo... yo me acuerdo de decir que si lo hacían, iban a tener un problema porque, de no reelegir Macri, lo iban a venir a buscar. ¿Qué pasó al final? Volvieron los Kirchner y salieron a buscar a los que blanquearon".

Consultado por la periodista sobre el tono de sus críticas hacia el expresidente, Milei defendió sus afirmaciones y respondió: “Yo no estoy diciendo nada que... ¿El reperfilamiento existió o no existió? Bueno. ¿No es una estafa? Si vos le das plata a alguien y no te la devuelve, ¿cómo se llama?“.

No es la primera vez que el Presidente cuestiona esa decisión adoptada durante el gobierno de Macri. Ya lo había hecho el miércoles pasado, durante un discurso en la Fundación Faro . En esa oportunidad afirmó: “Macri tiene el récord, defaulteó la deuda en pesos. Lo llamaron reperfilamiento: se llama default”.

Durante la entrevista, Milei también apuntó contra sectores de la oposición -principalmente atacó al kirchnerismo, a los que acusó de intentar perjudicar al país con el objetivo de regresar al poder.

“Los argentinos tienen que tomar conciencia de que parte de la corporación política está dispuesta a prender fuego al país con tal de volver al poder. Son los verdaderos enemigos del país. Si están dispuestos a prender fuego al país para tener cajas y vivir de la corrupción… Es interesante que los argentinos tomen conciencia de quién está del otro lado. Se hacen los que les importa la gente y sólo les importa la caja”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que su gestión dejó atrás los desequilibrios heredados y que comenzó una nueva etapa económica. “ Acabamos de purgar todo el daño que se venía arrastrándose y ahora empezamos a caminar el sendero de grandeza. Eso es en lo que estamos trabajando. ¿Hubo un contratiempo en la segunda parte del año pasado? Sí. Eso se debe a que el status quo se resiste. Todos aquellos que han arruinado al país, para ellos estos ha sido un gran negocio. Incluye tanto políticos como periodistas”, expresó.

El mandatario también se refirió a la evolución de la inflación y reiteró que el comportamiento de los precios responde a la política monetaria implementada por su Gobierno. “ Yo lo que voy a decir es lo siguiente. La evidencia empírica demuestra que si uno deja de emitir, la inflación cae. Tenemos una situación donde la base monetaria hace 10 meses que no cambia. La demanda de dinero se empieza a recomponer. Consecuentemente, tarde o temprano, vamos a quebrar la inflación. Vamos dos meses consecutivos de caída”, aseguró.

Por último, fue consultado sobre la posibilidad de que se produzca un ataque especulativo contra la economía antes de las elecciones presidenciales de 2027. Milei respondió que no puede anticiparlo, aunque remarcó que el Gobierno cuenta con herramientas para afrontar un escenario de ese tipo y vinculó la evolución de los mercados con las expectativas electorales. “ Estamos híper blindados . El riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro, si hubiera un riesgo electoral… Lo que los mercados están viendo es que vamos a reelegir”, concluyó.

Fuente: La Nación