La ciudad blindó sus accesos con la provincia de Buenos Aires sobre la General Paz: “No vamos a pedir perdón”

A través de un mega operativo, la Policía de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha este jueves la “ Operación Muro ”: un plan para blindar los accesos del área metropolitana a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires .

El despliegue abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. Además, incluyó 27 pasos peatonales, 48 vehiculares y 16 puntos estratégicos.

“No vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños”, tuiteó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al oficializar la medida. “ Un muro de control contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof . Ley y orden”, remató el alcalde porteño.

Desde la gestión Macri sostuvieron que la “Operación Muro” busca atacar al delito y consolidar la caída de las tasas de criminalidad en la Ciudad. Además de la Policía de la Ciudad, del despliegue participaron la división canina K9, personal de Tránsito y de Emergencias y Seguridad Comunal.

El miércoles, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , había cruzado a a Jorge Macri luego de que el jefe de Gobierno anunciara que las fuerzas de seguridad porteña iban a ser “un muro contra la barbarie de Axel Kicillof ”.

“Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia ”, apuntó en una publicación en sus redes sociales el funcionario bonaerense.

En la misma publicación, Alonso acusó a Macri de “ sepultar el abandono y deterioro ” de la ciudad de Buenos Aires y, además, de las “esperanzas” de su partido político, Propuesta Republicana (Pro). “No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos, y atienden y producen en gran parte de la Capital”, expresó.

Desde el Anillo Digital Sur de la avenida 27 de Febrero y General Paz, el intendente metropolitano volvió a cargar contra el gobernador bonaerense. “ Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad, y para nosotros sí lo es. Cada delincuente que detenemos es una buena noticia. Esto es decisión política y vamos a seguir haciéndolo”, enfatizó Macri.

La “Operación Muro” complementa las acciones de saturación que hace diariamente la Policía de la Ciudad y se apoya en la infraestructura tecnológica de control como el Anillo Digital.

Este sistema cuenta con 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en 74 accesos y supervisa en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día .

Por su parte, Axel Kicillof no se pronunció sobre la nueva medida implementada por el gobierno porteño. De esta forma la “Operación Muro” se suma a la “ Operación Tormenta Negra ”, llevada a cabo el mes pasado y que contó con un despliegue masivo y simultáneo de 1500 efectivos en 15 villas y un saldo de 27 detenidos, secuestro de drogas y cinco búnkers cerrados .

Fuente: La Nación