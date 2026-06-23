La chica que murió en el accidente de Mar del Plata estaba con su novio: el joven quedó internado en terapia intensiva

La tragedia que conmocionó a Mar del Plata golpeó de lleno a una joven pareja. Guadalupe Merlos Dipietro , de 18 años, murió este lunes luego de ser atropellada por un colectivo que se subió a la vereda en el Boulevard Patricio Peralta Ramos. A su lado, estaba su novio , J.G., quien también sufrió el impacto del vehículo y permanece internado en terapia intensiva .

El dato fue revelado por una amiga de Guadalupe, quien contó que ambos mantenían una relación desde hacía algunos meses y que se encontraban juntos cuando ocurrió el accidente.

“Ella estaba de novia con el chico que fue accidentado y ahora está en terapia intensiva”, indicó Belén Pérez en diálogo con TN .

La pareja se encontraba en la zona donde el colectivo de la línea 532 terminó fuera de control y atropelló a varias personas que esperaban en la vereda. El impacto provocó la muerte de Guadalupe y dejó varios heridos, entre ellos su novio.

Según contó su amiga, Guadalupe estaba por reunirse con su familia cuando ocurrió el hecho. “ En ese momento ella estaba esperando el colectivo para irse al cumpleaños de su abuelo . Ahí la estaban esperando”, explicó.

El accidente ocurrió poco después de las 19 del lunes, entre las calles Rivadavia y San Martín. Por causas que aún se investigan, el colectivo perdió el control, atravesó la zona de circulación y terminó sobre la vereda , donde atropelló a varias personas.

Ante el fiscal Germán Vera Tapia, el conductor de la unidad, Mariano Miralles, aseguró que el hecho se produjo por una falla mecánica. “ Se rompió la dirección, no giró y no pude hacer nada ”, declaró.

Por el momento, la principal hipótesis de la investigación apunta a un desperfecto en el sistema de dirección del vehículo, aunque los investigadores esperan los resultados de los peritajes para determinar qué ocurrió.

Fuente: TN