La campeona del debate: se preparó cinco años y su equipo ganó el torneo americano

Pilar Muriel Urbina tenía el sueño de representar a Argentina en el campeonato americano del Junior Chamber International (JCI) a realizarse en mayo en Antigua y Barbuda. No solo lo logró, sino que además se coronó como campeona del torneo de debate en español junto al equipo “Bonarda”, integrado por Nahuel Quiroga y Eira Martínez.

El país no obtenía este logro en la categoría debate desde 2021. El equipo de argentinos superó a países como Ecuador, Colombia y Honduras.

Para poder viajar, los chicos de JCI Argentina hicieron una colecta. Pilar le contó a Clarín meses atrás que este era el sueño por el que se venía preparando desde los 17 años, cuando tuvo la primera experiencia de oratoria y luego decidió que quería crecer en ese campo comunicacional y profesionalizarse .

Con 22 años ya se había convertido en campeona de oratoria a nivel nacional por el JCI de Bahía Blanca.

“⁠ Fue de las mejores experiencias de mi vida , ya poder llegar ahí era un sueño y más de lo que podía pedir. Llegamos con el equipo unos días antes para acomodarnos tranquilos, nos hicimos amigos de un grupo de Honduras y ahí conocimos al equipo de debate con el que finalmente el chiste de “nos cruzamos en la final” se hizo real”, dice ahora a este diario.

Con el equipo de debate se venían preparando desde hacía un mes antes del viaje, aunque recibieron las mociones -es decir, la afirmación sobre la que se deben basar los discursos- dos semanas antes de la conferencia.

“Desde JCI Argentina nos brindaron apoyo de mentores , personas muy valiosas de la organización que ya han pasado por instancias de competencia de este nivel, sin duda sin su apoyo no hubiéramos logrado la confianza que tuvimos”, recuerda Pilar.

Las mociones sobre las que tuvieron que debatir fueron diez. Los temas que abordaron iban desde el razonamiento de la inteligencia artificial por sobre el humano hasta la autenticidad de los líderes sobre el éxito y el liderazgo performativo o digital por sobre el real.

“Se dividió entre debate en español e inglés, ya que el bloque americano tiene países con ambas lenguas, con excepción de Brasil que eligió debatir en español. Mis compañeros son de JCI San Martín de Mendoza. Eira Martínez fue segunda oradora, Nahuel Quiroga era capitán y yo primera oradora . El debate siempre lo abren los capitanes, continúan los primeros oradores que dan la argumentación y luego los segundos oradores que se enfocan en refutar”, explica Pilar sobre la metodología del debate.

Pilar también compitió en la ronda preliminar del campeonato de oratoria individual. La moción fue: “¿Estamos más solos o más conectados?” .

Esa experiencia para ella también fue inolvidable: “Lo lindo de todo fue el proceso de crear mi mensaje en torno a la moción , es un tema que me interpela constantemente y luego de mucha reflexión decidí enfocarlo con una mirada positiva respecto de la conexión”.

“Hoy en día en un contexto de mucho aislamiento y el impacto de un contexto de hiper productividad muchas veces caemos en una sensación de soledad y la mirada que le di fue la de 'No veamos al celular como algo que nos aleja, porque en momentos de soledad un llamado con la persona indicada puede cambiar eso', traté de sacar el foco en la condena al celular y darle otra visión ”, agrega.

Para llegar a ese nivel de profesionalismo, Pilar tuvo que superar algunos obstáculos, el más importante de todos fue el de derribar el miedo que le generaba hablar ante tanta gente .

A Clarín le enumeró los consejos que le ayudan a controlar sus nervios: emplear la técnica de respiración en 4 tiempos antes de salir al escenario; sacudir las manos y enderezar la postura (llevar los hombros hacia atrás y dejarlos caer); tener en mente que si te equivocás hay que seguir como si nada; exponerse continuamente, que es la forma más efectiva de mejorar que se haga habitual para vos expresarte frente a muchas personas.

Otros tips que aplica en la diaria para mejorar las habilidades son hacer ejercicios vocales que mejoran la dicción como, por ejemplo, decir todo el discurso con un lápiz en la boca; practicar volúmenes y ritmos de la voz; incorporar las pausas; identificar qué parte del discurso es la más importante y aplicar estos recursos vocales y énfasis con el lenguaje corporal.

Tras pocas semanas del sueño por el que trabajó por meses, Pilar medita sobre lo que significó este triunfo en su vida personal y en su camino profesional, que está vinculado a la abogacía.

“Fue increíble, realmente una sensación muy difícil de explicar. Ya llegar a la final fue todo un logro, lo lindo es saber que el proceso fue disfrutado y celebrado en equipo. Ir a competir a Antigua ya significó un cambio radical en mi vida, que me llevó a replantearme mi propósito personal que me rodeó de competencias, pero ninguna a este nivel de calidad y experiencia ”.

Ahora la idea es seguir hacia adelante y empezar a soñar con la participación de su equipo en Filipinas , en representación de toda América del 10 al 15 de noviembre de este año. En esa instancia superior la oratoria sería en idioma inglés.

Pese a ser campeones americanos los costos del viaje no están cubiertos, por lo que es muy probable que busquen apoyo de sponsors y fondos como en esta oportunidad.

El JCI es una organización mundial sin fines de lucro que agrupa a jóvenes líderes y emprendedores de 18 a 40 años , enfocada en desarrollar capacidades de liderazgo y responsabilidad social en pos de cambios positivos en sus comunidades, a través de proyectos, formación y acción cívica. Tiene presencia en más de 100 países .

JCI Bahía Blanca, que es la que integra Pilar, fue premiada como la Mejor Organización Local de América 2026 . Su presidente, Donato Perrone, fue el único presidente local argentino presente en la conferencia y recibió el premio de mano de las autoridades mundiales.

Además, Argentina fue ternada en las categorías Mejor Proyecto de Emprendedurismo y Negocios (Emprendetón, JCI Salta), Nuevo Miembro Más Sobresaliente (Nahuel Quiroga, JCI San Martín) y Miembro Más Sobresaliente (Macarena Díaz, JCI San Martín).

Los logros para los jóvenes argentinos siguen llegando. Milagros Morresi, una abogada de 27 años nacida en Tres Arroyos, será la única representante de la Argentina en la JCI Academy 2026 que se hará en Japón . Llevará no solo su historia personal, sino la voz de toda una generación de jóvenes argentinos que creen en la formación, en el liderazgo ético y en la posibilidad de construir un país mejor.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín