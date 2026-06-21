Hay alerta naranja por vientos zonda y ráfagas de hasta 110 km/h en siete provincias para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por vientos fuertes para algunos sectores de San Juan , La Rioja , Catamarca , Salta y Jujuy .

Además, rige una alerta amarilla y naranja por viento Zonda en Mendoza , San Juan , La Rioja , Catamarca , Tucumán , Salta y Jujuy .

Jujuy, Salta y el suroeste de San Juan , en la zona de alta cordillera, se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

El área de alta cordillera de Catamarca , La Rioja y el noroeste de San Juan se verán afectadas por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h . Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad.

El centro de Jujuy y el centro de San Juan estarán afectados por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 60 km/h .

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad , un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Además, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta estarán afectadas por viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Fuente: TN