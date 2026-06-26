Karina Milei empieza a vigilar el chat de los senadores libertarios

El desplante de Patricia Bullrich a Manuel Adorni de hace 72 horas -no acudió a la reunión de los senadores de La Libertad Avanza con el jefe de Gabinete- tendrá una consecuencia inmediata .

Karina Milei , que sí estuvo en esos encuentros con los legisladores, pidió sumarse al grupo de WhatsApp que integran los 21 senadores libertarios. Aunque tiene comisarios políticos en el bloque, la hermanísima pasará a controlar de manera directa qué pasa en la bancada.

El bloque de LLA de Diputados -está integrado por 95 legisladores- cuenta hace tiempo un grupo de WhatsApp donde también están Karina Milei y Eduardo “Lule” Mene m, uno de sus principales operadores.

Pero el del Senado hasta ahora se manejó autónomo de la Casa Rosada. Según trascendió, la decisión sería sumar a la hermana del Presidente al grupo de la Cámara alta pero en simultáneo crear otro donde estén exclusivamente los 21 senadores.

El argumento sería que a fines prácticos -cuentan que en el grupo las conversaciones muchas veces giran sobre cuestiones técnicas de proyectos- es mejor que haya dos grupos de WhatsApp.

Las muestras de autonomía política que ofrece Bullrich -le exigió a Adorni públicamente que presentase su declaración jurada de bienes , no fue a la cita en la Casa Rosada, en el Gobierno planteó varias veces que lo mejor es que el funcionario se vaya por el desgaste político que causan sus escándalos- irritan al núcleo duro mileísta . Por eso, Karina Milei busca tener mayor control sobre lo que pasa en la bancada.

La situación judicial de Adorni, investigado por corrupción , genera tensión dentro del bloque. También hay malestar . Para empezar algunos consideran que fue un error de Adorni seguir adelante con las reuniones con los senadores por más que sabía que no concurriría Bullrich. ¿Qué señal se enviaba si la propia presidenta de la bancada le hacia semejante desplante?

Otro fallo político fue dividir en tandas a los senadore s que irían a ver a Adorni a la Casa Rosada. En la primera recibió a los legisladores de menor rango, en la segunda a los de estatus mediano y en la última a los de más peso propio en la bancada y mejor llegada a los hermanos Milei.

“Tenemos una casta en el bloque” , se burlaron en la bancada.

Lo otro que provocó molestias fue el tono de las reuniones con Adorni. Varios senadores coinciden en confiar que en los encuentros el jefe de Gabinete habría dicho “No evadí más porque no pude” y “me arrepiento de no haber evadido más”.

También dicen que les mencionó la cantidad de veces que debió “rectificar” su declaración jurada y que para hacerlo contó “con la ayuda de abogados”, según las fuentes consultadas.

Sus palabras dejaron congelados a varios de sus interlocutores por el desparpajo con las que las dijo .

“Fue una falta de respeto”, confía un senador. Y completa: “Igual nadie le creyó, todos sabemos que no tenía un mango antes de llegar al Gobierno”.

Aunque este jueves ganó tiempo, el escenario para el jefe de Gabinete aún asoma demasiado incierto . Para descomprimir la embestida opositora, Bullrich ideó con el titular de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto , que se convoque a esa comisión el próximo miércoles 1 para tratar los pedidos de interpelación al funcionario.

Pero la oposición podría tener el número para avanzar con los proyectos. De ser así, podrían ser votados en el recinto el miércoles 8.

Este jueves ya se sacaban cálculo s. Si de ser aprobada, la interpelación se llevaría adelante el martes 14 o si directamente se buscaría hacerla el mismo miércoles 8. Algunos sostienen que se puede.

Hubo este jueves, por otro lado, muchas sospechas acerca de por qué se cayó la sesión del Senado. Desde sectores de la oposición hablaron de un pacto entre el peronismo y los libertarios, pero desde ambos campamentos lo desmintieron.

Aunque admiten que les conviene que Adorni siga atornillado en su puesto debido al desgaste que provoca a la administración mileísta, en la bancada peronista afirman que se decidió no dar quórum para evitar que se convalidara una interpretación “torcida” de la Constitución acerca de qué mayorías se necesitan para avanzar en el recinto con las interpelaciones.

También a que se oponen a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Gobierno buscaba aprobar este jueves. La falta de quórum impidió que se votara la iniciativa.

En LLA cuentan que se decidió sobre la hora hacer caer la sesión porque estaba latente el peligro de que se armara una mayoría de dos tercios para aprobar ayer mismo sobre tablas la interpelación.

“Los aliados no quieren quedar pegados a Adorni. Como no teníamos asegurado el bloqueo de la ofensiva opositora, se optó por que la sesión cayera”, contó un senador de LLA.

Fuente: Clarín