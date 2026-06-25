Juicio por Loan: los principales acusados guardan silencio y citan como testigo a Elisa Carrió

Los siete acusados sometidos a juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña (5) decidieron este miércoles no declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que, a pedido de una de las defensas, aceptó citar a declarar como testigo a la ex diputada Elisa Carrió y al polémico abogado José Fernández Codazzi.

La presencia de Lilita y del letrado que intentó instalar la versión de que Loan murió atropellado por la camioneta de dos de los imputados, fue solicitada por la abogada Mónica Chirivín, defensora de Laudelina Peña (47), la tía del nene desaparecido hace dos años en 9 de Julio.

Chirivín pidió la declaración de Carrió porque la ex legisladora admitió en un canal de TV que el por entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , la llamó y dijo que en el caso Loan había que quebrar a alguien , en relación a Laudelina. Fue horas después que la mujer asegurara que el chico había sido atropellado en la zona de El Algarrobal

Los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Claudio Bracco también hicieron lugar al pedido de la defensa de la abogada Elizabet Cutaia (47), que solicitó la declaración del periodista Pablo Ponzone, aunque todavía no se fijó la fecha en que deberán presentarse en Corrientes.

En el inicio de la tercera jornada del juicio oral y público, el Tribunal comunicó que no habrá audiencias durante la feria judicial de invierno y que tampoco se modificará el cronograma dado a conocer. Fue en respuesta a la Fiscalía y Querella, que pretendían continuar con el proceso durante el receso y sumar más días de debate.

Además, descartaron la posibilidad de que los familiares de Loan declararan en base a un pliego cerrado de preguntas. Sobre esta cuestión, Ceroleni, presidente del Tribunal, les advirtió a los abogados que el interrogatorio deberá hacerse con cuidado para no afectar a las víctimas.

Los defensores mostraron cohesión en las casi dos horas que demandaron los planteos de nulidad del juicio. El defensor oficial Enzo Di Tella, representante de Bernardino Antonio Benítez (39, tío político de Loan), sostuvo que los fiscales no realizaron una descripción clara y precisa de los hechos y roles que tuvieron cada uno imputados.

En ese sentido, indicó que en la acusación no precisó cuál fue el aporte que realizó Benítez en el hecho. “No hay una teoría lógica y coherente” , sostuvo Di Tella, quien sostuvo que esto constituye una nulidad insalvable.

Este abogado cargó contra la investigación de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, a quien acusó de “hacer un mboyeré jurídico”, término que en idioma guaraní significa mezcolanza.

Jorge Montti, representante de Daniel “Fierrito” Ramírez (51) y Mónica Millapi (37), también se pronunció por la nulidad del juicio , pero se diferenció de Di Tella y dijo que las deficiencias en la investigación eran responsabilidades de los fiscales provinciales y de la Policía de Corrientes. “Pozzer Penzo ya recibió contaminada la causa”, alegó.

Por su parte, Ernesto González y Agostina Forlán, también buscaron tumbar el juicio y aseguraron que desde la Fiscalía buscaron suplir con subjetividad la ausencia probatoria. Los defensores del ex marino Carlos Guido Pérez (64) y la ex funcionaria María Victoria Caillava (54), pidieron que se sumaran a las pruebas una serie de videos de Youtube. El Tribunal les rechazó la incorporación de videos y páginas web por “extemporáneo”.

Mientras que el abogado Richard Vallejos, que asiste al ex comisario Walter Maciel (45), también pidió la nulidad porque no se precisó la forma en que se hizo la sustracción de Loan ni los motivos.

En tanto, la defensora oficial Mirtha Pellegrino pidió la nulidad del allanamiento de la casa de Valeria Liliana López (52) y del secuestro de su teléfono celular, de donde luego se extrajo información que la vinculó con el resto de los acusados de entorpecer o desviar la investigación.

Desde la Fiscalía, Tamara Pourcel y Carlos Schaefer rechazaron los planteos por considerar que la mayoría ya fueron planteados y resueltos en su momento. Y sostuvieron que los abogados no plantearon los defectos formales que podrían afectar el derecho de defensa y que sólo eran discrepancias.

Tras una deliberación de dos horas y media los jueces rechazaron la mayoría de los planteos y sólo admitieron sumar a Carrió, Fernández Codazzi y Ponzone como nuevos testigos. Sostuvieron que la acusación de la Fiscalía contaba con un relato claro y circunstanciado, que permitía ejercer las defensas en forma correcta.

Pasadas las 14 comenzó la ronda de indagatorias: Benítez, Laudelina, "Fierrito" Ramírez, Caillava, Pérez y Maciel se negaron a dar su versión de los hechos y responder preguntas. Todos dijeron que podrían hacerlo en un futuro.

Luego fue el turno de los diez procesados por entorpecer o intentar desviar la investigación y la postura fue similar. Decidieron guardar silencio Cutaia, Nicolás Gabriel Soria (44), Pablo Javier Noguera (44), Verónica Paola Machuca Yunis (50), Leonardo Daniel Rubio (40) y Delfina Taborda (24).

Por su parte, Alan Juan José Cañete (34), quien se presentó como técnico en criminalística y estudiante avanzado de abogacía, optó por enfrentar el interrogatorio. El joven aseguró que el viaje a Corrientes junto a otros imputados tuvo la finalidad de colaborar en la búsqueda de Loan. Y que ya había participado en otras causas penales vinculadas a la vulneración de derechos de los niños.

Cañete tildó de “disparate judicial” el procesamiento de los diez imputados por entorpecer la investigación y negó rotundamente que a los chicos que estuvieron en El Algarrobal el día de la desaparición de Loan los hayan tenido retenidos en el hotel “Despertar del Iberá”, en 9 de Julio. “Estaban con su madre y con su hermana…recibieron la visita del abuelo y teníamos custodia de la Prefectura”, alegó.

Cañete sostuvo que mientras estuvieron en Corrientes se entrevistaron cuatro veces con la jueza federal Pozzer Penzo. Y que ésta los felicitó por la labor que estaban haciendo al contener a los chicos y familiares de Loan.

Si bien reconoció que pudieron haber cometido errores durante su intervención en 9 de Julio tras la sustracción de Loan, aseguró que fue sin intención. Y que sólo buscaban realizar un aporte para hallar al chico.

Sobre el millonario pago que recibieron de la Municipalidad de 9 de Julio detalló que se usó para pagar a los profesionales que llegaron para asistir al entorno más vulnerable de Loan y comprar la comida para quince personas.

En cuanto al viaje a Corrientes contó que integraba un estudio jurídico con Cutaia y una mañana les planteó ir a buscar al chico, pese a que no conocía la zona y nunca había estado en Corrientes.

“Aún cargo con la culpa de no poder haber hecho algo ”, declaró el acusado, quien luego se refirió a su detención en septiembre de 2024: “Me cortaron los pies y las manos porque no pude seguir en la causa”. Mientras que en otro tramo de su descargo señaló que si hubieran completado su investigación, hoy tendrían "más certezas”.

Sobre su relación con Soria, conocido como “El Americano”, dijo que lo conoció a través de un

Sobre el final de la extensa jornada, los jueces resolvieron que este jueves concluirán con las tres indagatorias que faltan y que el martes comenzarán a declarar los padres y hermanos de Loan.

Fuente: Clarín