Juicio por la muerte de Maradona: “Diego está en las últimas” y “está knock out”, los mensajes del psicólogo Carlos Díaz

En una nueva audiencia del segundo juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona , se conocieron mensajes de WhatsApp en el que el psicólogo Carlos Díaz , uno de los siete imputados sentados en el banquillo, hacía referencia al estado de salud del astro mundial del fútbol horas antes de su internación en un sanatorio de La Plata y que, después, derivó en la operación de un hematoma subdural, intervención que se hizo el 3 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, en La Plata.

“Me parece que hay una especie de paranoia de Matías con los Trimarchi en general. Medio que generalizó a Andrea, a vos. No sé hasta qué punto no hay micrófonos o un informante en la oficina. Medio que el chabón está bastante paranoico. Además, hay otro tema que es muy relevante, que es que Diego está knock out , mañana lo internan contra su voluntad. Entonces, parece que quiere empezar a levantar campamento. Diego ya está roto, pero rotísimo . Yo te sugiero y te acerques y le preguntes cuáles van a ser tus condiciones de trabajo", fueron las palabras de Díaz en un mensaje de voz de WhatsApp que fue reproducido por el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona .

El interlocutor del psicólogo fue Maximiliano Trimarchi , un paciente suyo que también trabajaba en el estudio de Matías Morla, el abogado que fue el último apoderado del astro mundial del fútbol. El chat era del 2 de noviembre de 2020.

Ayer, Trimarchi fue el testigo principal de la audiencia, donde además declararon el neurocirujano Leopoldo Luque y el médico clínico Pedro Di Spagna .

Sobre el mensaje de voz, bajo juramento de decir la verdad, el testigo sostuvo: [Díaz] Era mi psicólogo. Tuve una enfermedad que estoy tratando con él y cualquier problema que tenía lo llamaba y consultaba. Yo me había peleado con Matías [por Morla] y por mi condición tenía que tener horarios y estar ocupado. Por eso es que tenía que buscar trabajo, me había peleado con Matías",

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, el juez Alberto Gaig , tuvo que advertirle al testigo. “Lo veo vacilante y cauteloso”, afirmó el magistrado.

El interrogatorio de Trimarchi había comenzado con las preguntas del Ministerio Público. “¿Usted conoce al psicólogo Díaz?“ , consultó directo Patricio Ferrari, fiscal general de San Isidro. Antes de empezar su declaración, ante los jueces Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, había dicho que no tenía vínculos con las partes del debate.

“Soy paciente de Díaz desde hace 10 años fácil, y hasta la actualidad” , respondió el testigo.

Trimarchi dijo que en el estudio de Morla comenzó haciendo trámites. Después fue chofer. Tuvo como funciones llevar a pasajeros a la casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde Maradona vivió desde que fue externado de la Clínica Olivos y hasta su muerte

Trimarchi sostuvo que conocía al neurocirujano Luque como el médico de Maradona y que llevó “cuatro o cinco veces” a la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las acusadas, y a Díaz a la casa de Tigre.

“Las órdenes las recibía de cualquier empleado que estaba en la oficina. De Vanesa Morla [hermana del abogado], de Maximiliano Pomargo [cuñado de Morla] y de Andrea Trimarchi, de nadie más”, afirmó ante una pregunta que le hicieron.

Después, la fiscalía comenzó a reproducir y leer una serie de mensajes de WhatsApp que recibió de Díaz.

Como después lo haría Burlando, el primer chat fue del 2 de noviembre de 2020. “Esperemos que pase la internación. Porque viene muy cagado por eso y con predisposición de cerrar todo. Porque Diego está en las últimas, muy mal” .

Desde la acusación pública también reprodujeron mensajes del 9 de diciembre de 2020, después de que se allanaran los domicilios de Cosachov y Luque, donde Díaz le dijo: “Quiero zafar del allanamiento” . Trimarchi le respondió: “Si necesitas traer algo, avisame”.

En ese momento, su declaración fue interrumpida. Los jueces Gaig y Ortolani le dijeron que, como declaraba bajo juramento de decir la verdad, no se podía “autoincriminar”.

Después de un cuarto intermedio, el juez Rolón le pidió al testigo que declarara mirándolos a los ojos y que sea “conciso”.

Finalmente, ante una pregunta de la defensa de Díaz, Trimarchi aseguró que su relación con Díaz fue siempre psicólogo-paciente.

Fuente: La Nación