Javier Milei montó un respaldo a Adorni en el acto por el Día de la Bandera y calificó a Belgrano como el “primer intelectual liberal económico argentino”

El Gobierno convirtió la celebración por el aniversario del Día de la Bandera en un acto de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado hasta por los aliados por la causa de enriquecimiento ilícito en su contra.

Rodeado del karinismo, Adorni llegó junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y fue el primero en retirarse tras la salida del presidente Javier Milei.

Ubicado en la primera fila y flanqueado por Martín Menem y Karina Milei, Adorni recibió beso y abrazo del Presidente en público.

En la fría mañana rosarina, fue otro gesto cálido de Milei, apenas horas después de que el propio Adorni anunciara al diputado nacional pampeano Adrián Ravier como su sucesor en la Vocería Presidencial.

Adorni llegó a Rosario apremiado por las críticas de fuerzas aliadas al oficialismo, que se potenciaron hace casi diez días con la entrega, tras meses de espera, de la declaración jurada del funcionario que sumó 500 mil dólares. Las explicaciones , en una entrevista en LN+ , generaron más cuestionamientos. "Complica al Gobierno para contar lo que está bien", afirmó este sabado el jefe de Gobierno porteño.

Esos reproches pueden costarle el cargo, por el avance en el Congreso de los pedidos de una moción de censura para sacarlo de su puesto como ministro coordinador. En el Senado la oposición busca convocar a una sesión para este jueves. Si bien Adorni tiene previsto asistir el 2 de julio para brindar el informe de gestión, esta semana será clave.

Con esa premisa, Milei no solo sostiene a Adorni sino que montó una fuerte demostración de respaldo en Rosario.

En esa primera fila, el Gobierno intentó mostrar unidad con una formación contundente. Estaban el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Diego Santilli (Interior), Pablo Quirno (Exterior), Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Seguían Federico Sturzenegger (Desregulación); el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli;, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Milei los saludó uno por uno. Y atravesó esa primera fila para hacer lo mismo con Patricia Bullrich, la presidenta del bloque libertario en el Senado, que había quedado en una segunda hilera de sillas. Cuando se acercó a Victoria Villarruel, dio media vuelta y subió al escenario, antes de sentarse junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

En su discurso, el Presidente no hizo mención a Adorni y hasta se refirió a Manuel Belgrano, creador de la Bandera, como el “primer intelectual liberal económico argentino”.

Y sobre el prócer añadió: “ Su batalla cultural fue contra los privilegios y el mercantilismo . Promovió una economía libre y dinámica en la que el trabajo genuino fuera el impulsor de la sociedad”.

Solo interrumpió su discurso en dos oportunidades , cuando parte del público detrás de las vallas lo vitoreó. No llegó a hablar cuatro minutos cuando desde la plaza Barranca de las Ceibas le cantaron: “Milei, querido, el pueblo está contigo”. El mismo sector gritó contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

La organización y los cánticos durante el discurso fueron similares a los que el Presidente recibió en febrero de este año en San Lorenzo, a unos pocos kilómetros de Rosario, por el acto de entrega del sable corvo del General San Martín.

Entonces, fueron militantes de la diputada libertaria Romina Diez, que en el acto por el Día de la Bandera estaba en la segunda fila, sentada junto a Patricia Bullrich. También fue saludada por Milei.

Pese a que el Presidente interrumpió su discurso para agradecer y remarcar que era un homenaje a Manuel Belgrano, más adelante volvieron los cantos para elogiarlo.

A propósito del acto en San Lorenzo de hace unos meses, nuevamente Milei fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y le reclamó unos libros que el mandatario le había prometido sobre el Brigadier Estanislao López.

El gobernador radical recibió al Presidente junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el jefe comunal de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, que desde este año es el presidente nacional de la UCR.

Antes de las palabras de Milei, Pullaro tomó el micrófono y, aunque en tono conciliador, deslizó críticas. "Necesitamos que, en este país federal, los recursos vuelvan en infraestructura para encender el motor del interior productivo", dijo el gobernador frente al Monumento Nacional a la Bandera que terminó de refaccionar la provincia de Santa Fe tras un reclamo al Gobierno.

Los apenas dos grados de temperatura a las 10 de la mañana parecían cálidos comparados con el vínculo de los libertarios con la vicepresidenta Victoria Villarruel, presente en el acto por una invitación institucional de la Gobernación.

La Casa Rosada logró evitar los saludos, pero no pudo impedir que la vice hablara con la prensa. “Es un acto patrio, no es un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, sentenció Villarruel .

Después del acto, el Gobierno nacional no mencionó a Villarruel en su comunicado sobre el acto oficial. Habló del gobernador, el intendente y luego sólo se refirió a "autoridades nacionales".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín