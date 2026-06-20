A un año de la detención de Cristina Kirchner, la militancia K realiza un banderazo en Parque Lezama para reclamar la liberación de la expresidenta

Tres días después de haberse cumplido un año de la detención de Cristina Kirchner por la condena en la causa Vialidad, la agrupación La Cámpora que lidera su hijo Máximo convoca a un banderazo en el Parque Lezama para insistir en el reclamo de su liberación.

"Por Argentina, por Cristina", es el lema de la convocatoria que realizó la agrupación que representa al kirchnerismo más duro.

Desde minutos antes de las 14, decenas de micros llegaron con militantes desde el Gran Buenos Aires, todos con banderas argentinas, que se sumaban en las barrancas de la avenida Brasil a otros manifestantes cristinistas en el parque ubicado en el barrio de San Telmo. También se replicarán actos en distintos puntos del país.

A diferencia de otros actos, la movilización no se centrará en el departamento de San José 1111 donde la expresidenta cumple la condena a seis años de prisión. Días atrás, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménes Uriburu le hizo saber de manera formal a Cristina que debe cumplir de manera estricta las reglas de su detención y si se repetían manifestaciones públicas frente a su casa podría declinar el beneficio del arresto domiciliario.

"En el día de la bandera vamos todos y todas a Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina", dice el afiche que La Cámpora compartió en sus redes sociales.

Además, desde la cuenta Argentina con Cristina que también representa al kirchnerismo duro publicaron un video que combina imágenes del banderazo en Parque Lezama al cumplirse un mes de la detención, en julio del año pasado, y distintas manifestaciones frente a la casa de la expresidenta. También hay secuencias de Cristina saludando a lo militantes desde el balcón. Ese video tiene, de fondo, la música de Flight 956, uno de los éxitos del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Siempre defendiendo nuestra bandera. Nos vemos en Parque Lezama ✌🏽 🇦🇷 pic.twitter.com/W9oZLok56Q

Este sábado, horas antes de la movilización, La Cámpora compartió más fotos de distintos actos por Cristina. "Siempre defendiendo nuestra bandera. Nos vemos en Parque Lezama", escribió la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

Fuente: Clarín