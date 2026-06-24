Javier Milei celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre: “Hoy se cayeron las mentiras”

El presidente Javier Milei encabezó este martes una charla en la Fundación Faro , organización que suele recaudar fondos para la campaña libertaria, donde también estuvieron los dos nuevos funcionarios de la comunicación mileista: el vocero, Adrián Ravier , y el secretario de Medios, Fabián Fernández . El mandatario, en tanto, celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre y habló de un “milagro económico”.

El evento, bajo el lema “Ideas para una sociedad libre”, reunió a referentes del mundo libertario en lo económico, social y político. Ravier, por su parte, fue otro de los exponentes de la noche, al igual que Agustín Laje y el profesor y referente de la educación de Milei Martín Krause. En el público, por su parte, estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; la secretaria de Presidencia, Karina Milei ; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , entre otros funcionarios.

Fuente: La Nación