Irán a juicio los acusados de robar la casa de “El Pato” Fillol y llevarse sus camisetas de River y la Selección

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que Mario Daniel Falconi y Juan Mauricio Buendía, ambos acusados de haber robado en la casa de Ubaldo Matildo “El Pato” Fillol , ex arquero de la Selección argentina, en marzo de 2024, enfrenten un juicio oral . El fallo, dictado este miércoles, confirmó una resolución previa y reactivó el caso ante la Justicia federal penal, a cargo de la causa. La medida además implica que uno de los imputados, que había sido liberado, sea recapturado.

Meses atrás, los acusados habían sido sobreseídos bajo un acuerdo de conciliación por el que Fillol aceptó una reparación económica de USD 15.000 a cambio de desistir de la acción penal. Sin embargo, el fiscal objetó la decisión y su intervención resultó decisiva para que el caso siga en pie.

Según planteó el funcionario, la ley solo permite este tipo de acuerdos en causas menores, nunca en casos en los que los imputados ya tienen antecedentes penales, como ocurría acá. En el expediente, además, se resaltó la importancia pública del hecho por tratarse de un delito contra un deportista reconocido.

Asimismo, la fiscalía señaló una irregularidad en la forma y el momento del acuerdo realizado previamente. Explicó que la conciliación fue presentada fuera de plazo , luego de que el expediente ya estuviera listo para ir a juicio, lo cual contraviene los requisitos procesales.

“Este mecanismo requiere nuestro aval, justamente para evitar acuerdos encubiertos en delitos graves”, planteó el fiscal. Además, insistió en que “los antecedentes penales de los acusados impiden cualquier reparación económica como vía de cierre”.

En noviembre de 2024 , el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°27 sobreseyó a los acusados. Ambos habían firmado un acuerdo con Fillol para cerrar la causa a cambio de entregar USD 15.000 , monto que no había trascendido previamente.

Ante esta conciliación, la fiscalía argumentó que, en los hechos con pena grave o con personas que ya tienen condenas previas, la reparación económica no corresponde. El Ministerio Público resaltó que la ley exige su participación en estos acuerdos, en especial para casos como este, y que el acuerdo se firmó demasiado tarde en el proceso.

En marzo de 2025 , la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló el sobreseimiento. Ordenó que ambos acusados sean juzgados en proceso oral y dispuso que vuelvan a quedar detenidos.

Cuando se conoció la resolución, Falconi ya no estaba localizable, por lo que se ordenó su captura inmediata. Por el contrario, Buendía sí pudo ser aprehendido.

El fallo de la Cámara remarcó: “Los beneficios derivados de la conciliación no pueden hacerse valer en esta causa”, y subrayó el deber de garantizar el acceso a la justicia y la prevención de acuerdos fuera del marco legal.

Tras estos hechos, la defensa de los acusados apeló para evitar el juicio oral y recuperar la libertad. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó ese planteo.

El Tribunal sostuvo que no le corresponde intervenir porque “no se trata de una sentencia definitiva”, citando el criterio del caso Levinas , según establece la doctrina de la máxima instancia judicial.

El texto agrega que el trámite procesal debe continuar y que, en todo caso, primero debe intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires antes de llegar nuevamente a la Corte.

El robo se produjo el 16 de marzo de 2024 en el barrio porteño de Villa del Parque . Fillol, ídolo de River Plate y campeón del mundo en 1978, cenaba en el club Vélez Sarsfield cuando ladrones usaron un inhibidor para que no pudiera trabar las puertas electrónicas de su auto Peugeot 2008 .

Dentro del auto, el ex arquero había dejado las llaves de su casa, su billetera, las cédulas del vehículo y tarjetas bancarias. Minutos después del acceso al auto, los ladrones ingresaron a su departamento y se llevaron objetos personales, dinero, bienes de valor y varias medallas deportivas.

“Viví un estado de dolor tremendo. Ofrezco recompensa para recuperar mis medallas, representan mi vida”, declaró Fillol cuando radicó la denuncia.

El trabajo con las cámaras de seguridad permitió identificar a los responsables. Así, fue detenido Falconi , de 28 años, vecino de la Villa Zavaleta . Un mes después cayó su cómplice, Buendía .

Fuente: Infobae