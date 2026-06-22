Investigan una estafa tras transferencias por $8 millones desde una cuenta de Mercado Pago en Costa del Este

ZONALES





Un vecino de Costa del Este denunció haber sido víctima de una presunta maniobra fraudulenta luego de detectar transferencias por aproximadamente 8 millones de pesos realizadas desde su cuenta de Mercado Pago sin su autorización.





La presentación fue radicada este domingo ante las autoridades y dio origen a una causa por averiguación de ilícito, con intervención de la UFID N° 2.





Según consta en la denuncia, el hombre, de 42 años y de profesión programador, se encontraba en su vivienda de la localidad cuando, alrededor de las 22 horas del sábado, advirtió que se había quedado sin servicio de internet. Ante esa situación decidió acostarse y no volvió a utilizar sus dispositivos hasta la mañana siguiente.





De acuerdo con su relato, al dirigirse este domingo a un supermercado ubicado sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 330, su teléfono celular volvió a conectarse a una red WiFi. Fue entonces cuando observó movimientos que no reconocía en su cuenta de Mercado Pago.





Al revisar la aplicación comprobó que durante la noche se habían realizado múltiples transferencias desde su cuenta por una suma cercana a los 8 millones de pesos.





El denunciante aseguró que no recibió llamadas telefónicas ni mensajes de WhatsApp de personas desconocidas durante la jornada previa al hecho, una circunstancia que llamó la atención de los investigadores debido a que en muchas estafas virtuales suelen existir contactos previos con las víctimas.





La Justicia y los investigadores procuran ahora establecer el destino de las transferencias, identificar a los titulares de las cuentas receptoras y determinar si se trató de una maniobra de fraude informático o de algún otro tipo de delito vinculado al acceso indebido a cuentas digitales.