Investigaciones preliminares sugieren una vía para predecir y prevenir el cáncer de pulmón

Un vasto conjunto de científicos ha realizado un descubrimiento que podría ayudar a prevenir en algunas personas el cáncer de pulmón, causante de más muertes en todo el mundo que cualquier otro cáncer.

Trabajando en cuatro continentes, un equipo de más de 80 investigadores ha identificado un conjunto de proteínas en la sangre que predicen con precisión el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico.

El grupo investigador halló también evidencias preliminares de que un fármaco antiinflamatorio ya existente podría reducir significativamente el riesgo de cáncer de pulmón en personas con concentraciones elevadas de dichas proteínas, que los científicos vincularon con la inflamación.

Antes de que pueda efectuarse en pacientes una prueba basada en esas proteínas es necesario profundizar algunas investigaciones. Por otra parte, el contingente científico todavía tendría que realizar un ensayo aleatorio para determinar si efectivamente el fármaco previene el cáncer de pulmón. Pero expertos externos afirmaron que los hallazgos, publicados el jueves en la revista especializada Cell, proporcionan un punto de partida prometedor hacia un objetivo de salud pública de extensa vigencia.

“La prevención del cáncer de pulmón ha sido un objetivo anhelado durante muchísimo tiempo ”, afirmó el doctor Douglas Arenberg, profesor de medicina de la Universidad de Michigan que no participó en el estudio. En su opinión, los autores del trabajo podrían haber identificado un marcador biológico que “no solo predice el riesgo sino también la probabilidad de obtener beneficios médicos de un fármaco determinado” para la prevención.

En las últimas dos décadas la comunidad sanitaria ha logrado grandes avances en la lucha contra el cáncer de pulmón, en gran medida debido a programas de detección precoz y a fármacos dirigidos e inmunoterapias que pueden prolongar la vida incluso en pacientes con la enfermedad en fase avanzada. Aun así, el cáncer de pulmón es el más diagnosticado en todo el mundo y menos de una tercera parte de las personas a quienes se lo detecta sobrevive más de cinco años.

“A mi modo de ver, la prevención es la solución ”, afirma el doctor Charles Swanton, oncólogo y director clínico del Instituto Francis Crick, del Reino Unido, que fue el autor principal del estudio publicado.

Bajo la dirección de Swanton, el doctor Tej Pandya, un estudiante de doctorado y otros investigadores e investigadoras tomaron 48.000 muestras de sangre del Biobanco del Reino Unido y emplearon aprendizaje automático para identificar 14 proteínas asociadas al desarrollo del cáncer de pulmón. Al analizar la presencia de estas proteínas y teniendo en cuenta la edad de cada paciente, su hábito de fumar o no y sus antecedentes de enfermedades pulmonares, el grupo de investigación pudo predecir quién padecería cáncer de pulmón con mayor precisión que los mejores modelos de evaluación de riesgos actualmente en uso.

El equipo validó la "firma" de 14 proteínas en ocho conjuntos de datos adicionales de todo el mundo, entre ellos uno de Taiwán que comprendía principalmente a personas que no habían fumado nunca.

Utilizando modelos de ratones y células, el plantel científico demostró que dichas proteínas aumentaban cuando se activaba una vía inflamatoria específica. El tabaquismo y la contaminación del aire pueden activar esa vía.

Esto refuerza la prueba de que no son solo las mutaciones genéticas causadas por el tabaquismo, la contaminación u otros factores las que provocan cáncer de pulmón. Según el doctor Swanton, los hallazgos sugieren más bien que "el humo provoca mutaciones y también inflamación, que en conjunto causan cáncer". Además, descubrieron que esta característica genética se incrementaba en personas que posteriormente desarrollaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fibrosis pulmonar, lo que apunta a un entorno inflamatorio común previo al desarrollo de las tres enfermedades.

Esto entusiasma al equipo del estudio ya que la inflamación es un factor que se puede afrontar antes de que se desarrolle el cáncer. Para explorar este aspecto analizaron los datos de 4.650 pacientes que habían sido motivo de un ensayo clínico aleatorio controlado de canakinumab, droga que actúa sobre la misma vía inflamatoria asociada con la firma de 14 proteínas. Ese ensayo había demostrado un beneficio apenas moderado en la reducción de infartos cardiacos pero fue revelador en cuanto a que la incidencia del cáncer de pulmón era menor sobre los pacientes que habían tomado el fármaco.

El conjunto investigador descubrió que el canakinumab había reducido casi a la mitad el riesgo de cáncer de pulmón entre 2.300 pacientes que participaron en el ensayo y presentaban una expresión superior a la media de las 14 proteínas. (El doctor Swanton se incorporó recientemente al consejo directivo de Novartis, la empresa que produce el canakinumab.)

Swanton comparó la promesa del fármaco con la de las estatinas: los médicos pueden identificar a los pacientes que tienen un marcador específico (colesterol LDL alto) para tratarlos con estatinas que reducen significativamente el riesgo de ataque cardíaco o derrame cerebral. "Esto es algo así como el equivalente a un LDL pero aplicado al cáncer ", resumió el investigador.

Los científicos todavía deben validar la firma proteica con estudios adicionales e igualmente tendrían que implementar una prueba para su uso en pacientes. Y por sobre todo es necesario que lleven a cabo un ensayo clínico con canakinumab para prevención del cáncer de pulmón.

“Esta es la gran incógnita”, precisó el jefe de oncología médica y hematología de la Facultad de Medicina de Yale, doctor Roy S. Herbst. “¿Será clínicamente relevante? ¿Seremos capaces de inhibir lo suficiente el proceso en la etapa adecuada para evitar el cáncer?”

El canakinumab puede tener efectos secundarios considerables, entre ellos mayor riesgo de infección y sepsis, por lo que sostiene el doctor Peter Mazzone, neumonólogo de la Clínica Cleveland. Incluso dentro de una población reducida podría ser demasiado tóxico como para que el beneficio supere los perjuicios. Es posible que un medicamento diferente que actúe sobre la misma vía pueda funcionar bien y sea más seguro, agregó.

Más allá del tratamiento, la firma proteínica también podría ayudar a definir mejor el universo de personas que tienen más probabilidades de beneficiarse con una detección precoz del cáncer de pulmón mediante tomografías computarizadas de baja dosis. En EEUU los médicos recomiendan actualmente una prueba de detección anual para cualquier persona de entre 50 y 80 años, con un historial de tabaquismo de 20 paquetes/año y que siga fumando o haya dejado de fumar en los últimos 15 años.

Pero mucha gente que responde a esos criterios no se hace las pruebas, comenta el doctor Mazzone. Si los médicos pudieran utilizar un análisis de sangre para identificar a las personas con más probabilidades de acceder a dichas ventajas, eso podría ayudar a que más gente las aproveche. Un análisis de sangre también podría ayudar a identificar a otras personas que no cumplen los criterios de elegibilidad pero podrían estar expuestas a un riesgo mayor.

En particular existe “una gran necesidad” de detectar mejor el cáncer de pulmón en gente que nunca fumó, destaca Mazzone. El nuevo estudio indica que algunos componentes de la firma proteica podrían ayudar a identificar a aquellos no fumadores con mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón, pero se necesitan más datos para comprobar si esto es posible.

El doctor Herbst contó que a lo largo de sus 30 años de profesión había visto que el cáncer de pulmón pasaba de ser una enfermedad incurable a una afección curable en algunos pacientes.

Pero “el mayor punto a favor sigue siendo detectarlo en las etapas más tempranas, o incluso prevenirlo”, aseguró. “Este es un paso adelante en esa dirección.”

Fuente: Clarín