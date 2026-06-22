Inesperada jugada del Gobierno en Diputados para demorar el embate contra Adorni y aprobar dos proyectos clave

El Gobierno se sigue contorsionando y busca conejos en la galera para demorar el embate de la oposición contra Manuel Adorni en el Congreso y, en paralelo, poder aprobar proyectos que considera clave para la gestión.

Según confió una fuente oficial a Clarín este lunes por la mañana, el oficialismo planea convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados para la semana que viene, para así dar proceso formal de una eventual interpelación o moción de censura contra el jefe de Gabinete, investigado por supuestos casos de corrupción.

¿Qué buscan los Milei con esta jugada? Varias cosas a la vez. La primera es desactivar la sesión especial pedida para este martes por la oposición , donde querían votar los proyectos contra Adorni. Como contó Clarín , los bloques más duros creen que están a sólo 10 legisladores del quórum y presionan a los aliados del Gobierno para que se sumen.

De acuerdo a las fuentes, las negociaciones entre Martín Menem (libertario y titular de Diputados), Cristian Ritondo (PRO) y las radicales Pamela Verasay y Karina Banfi podrían llegar a buen término para convocar a la comisión en las próximas horas y así darle un justificativo a estos bloques para no asistir a la sesión contra Adorni mañana y sí hacerlo el miércoles para tratar el Súper RIGI (incentivo para inversiones) y el pago a los holdouts, que ya tiene media sanción del Senado y debe ser aprobado antes de que termine este mes para no incumplir un fallo de la Justicia de Estados Unidos.

También, creen en la Libertad Avanza, si se aprueba comenzar el proceso contra Adorni formalmente en Diputados, ya no tendría tanto sentido la sesión convocada el jueves en el Senado , que había tenido la venia del oficialismo pero que luego, apriete mediante de los Milei, se fue entorpeciendo. Patricia Bullrich , la jefa de bloque de la Cámara alta, tuvo que meter freno y salir a aclarar que se necesitarían mayorías especiales de dos tercios para aprobar los proyectos contra Adorni.

Hasta hace unos días, la exministra y otros libertarios que consideran que Adorni ya debería haber dado un paso al costado, acorralado por las investigaciones judiciales y sin crédito político , avalaban en privado la idea de que con mayoría absoluta (la mitad más) era suficiente para emplazar al jefe de Gabinete.

En caso de concretarse el llamado a la comisión de Asuntos Constitucionales, habrá que ver qué postura toman los opositores . Los aliados , que también piden que se vaya Adorni, deberán confirmar si avalan este proceso y "vacían" las sesión de mañana en Diputados; y los duro s, tendrán que ver si mantienen la reunión, aunque no consigan quórum, para parlamentar igual sobre Adorni y exponer a los bloques no oficialistas que peguen el faltazo.

Además, el Senado deberá discutir qué hace con la sesión convocada para este jueves. Como se explicó, primero el oficialismo avaló y luego dio marcha atrás con un acuerdo: se podría empezar a debatir el caso Adorni si en paralelo se trataban proyectos que importan al Gobierno. Pero como el fin de semana, Bullrich salió a imponer nuevas condiciones, todo quedó en veremos.

El oficialismo propuso llamar a una nueva reunión de Labor Parlamentaria este miércoles para rediscutir la agenda de la sesión en la Cámara alta. Los opositores duros ya dijeron que no tienen nada que rever. Final abierto.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín