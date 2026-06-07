Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias para este domingo 7 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este domingo 7 de junio que afectará a 12 provincias , lo que implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige en el noroeste de la provincia de Buenos Aires , Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. En estas zonas, el SMN indicó que habrá tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Por otra parte, rige otra alerta amarilla por lluvias en la Ciudad y en parte de la provincia de Buenos Aires , además de en Entre Ríos y Mendoza. Según el organismo nacional, estas áreas serán afectadas por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 40 milímetros, que también podrían ser superados de manera puntual.

Frente a esta serie de fenómenos, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se esperan condiciones adversas, con lluvias durante todo el día y que se extenderán a lo largo de, por lo menos, los primeros días de la semana.

El parte del SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 13°C y una máxima que llegará a los 16 grados . Se prevén lloviznas durante la mañana y hasta el mediodía inclusive, mientras que por la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas . Las probabilidades de precipitaciones serán del 40% durante toda la jornada y, hacia la noche, podrían registrarse vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Además, el lunes se esperan lluvias fuertes hasta el mediodía, con mejoras recién hacia la noche.

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con temperaturas entre los 11°C y los 15°C . Según el pronóstico, habrá lloviznas durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se registrarán lluvias aisladas. También se anticipa una probabilidad de precipitaciones del 40% durante todo el día y condiciones inestables hasta la tarde del lunes inclusive. Para el resto de la semana no se esperan nuevas precipitaciones.

El gobierno porteño aconseja a los vecinos tomar las siguientes precauciones, debido al Alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional sobre la posibilidad de lluvias y tormentas:

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país. En Córdoba se esperan temperaturas entre 13°C y 18°C; en Tucumán , entre 15°C y 18°C; en Santa Fe , entre 15°C y 20°C; en Entre Ríos , entre 15°C y 20°C; en Jujuy , entre 17°C y 20°C; en Salta , entre 16°C y 19°C; y en Misiones , entre 15°C y 23°C.

Por otro lado, en La Rioja se prevén mínimas de 14°C y máximas de 17°C; en Santiago del Estero , entre 16°C y 22°C; en San Luis , entre 11°C y 14°C; en San Juan , entre 12°C y 15°C; en Mendoza , entre 11°C y 14°C; en Río Negro , entre 9°C y 13°C; en Chubut , entre 8°C y 11°C; y en Santa Cruz , entre 0°C y 7°C.

Fuente: La Nación