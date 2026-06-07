Cuando hay agua, ¿cerramos la brecha o se corre el arco?

Empecemos definiendo algunos conceptos. El rendimiento potencial es el techo que puede alcanzar un cultivo bien manejado al que no le falta agua ni nutrientes, ni lo afectan plagas, malezas o enfermedades . Sin acceso a riego, sin embargo, el verdadero techo lo marca el potencial en secano, que depende de las lluvias –casi siempre erráticas– y de la capacidad del suelo de almacenar agua y entregársela al cultivo. Este potencial no es fijo, sino que varía fuertemente entre años y sitios. La diferencia entre ese techo y lo que efectivamente cosecha el productor es la brecha de rendimiento.

En la Argentina, esas brechas son grandes. En maíz y trigo rondan el 50% del potencial, y en soja y girasol cerca del 40%. Son valores parecidos a los de Brasil y Uruguay, pero bastante mayores que los de Estados Unidos o el oeste de Europa, donde se cosecha alrededor del 80% del potencial . Tomando ese 80% como referencia, achicar la brecha en los cuatro cultivos principales permitiría aumentar la producción nacional de granos de 127 a 191 millones de toneladas anuales, sin sumar una sola hectárea (datos publicados en www.yieldgap.org ). La brecha no es un problema, es una oportunidad enorme.

Siempre y cuando no haya excesos, a mayor disponibilidad de agua, mayor es el rendimiento potencial en secano. Pero el rendimiento del productor no siempre sube tanto como el potencial, porque depende de decisiones de manejo. Por eso, en las campañas con muy buena provisión de agua, muchas veces se amplía la brecha entre lo que cosechamos y lo que el cultivo podría producir. Esas decisiones (densidad, fecha de siembra, dosis de fertilizante) muchas veces el productor las toma antes de saber cómo será la campaña. Si definió un rendimiento objetivo en base a un año normal, el cultivo no podrá expresar el potencial del buen año. De ahí la importancia de conocer el potencial de secano y anticipar qué tiene por delante la campaña que arranca.

El gráfico que acompaña esta nota muestra la relación entre el rendimiento logrado y el potencial en secano para tres zonas contrastantes. En las tres, la relación tiene una pendiente menor a uno, y en el sitio más impredecible (con mayor variabilidad en rendimiento potencial en secano) es todavía más baja. Es decir que donde hay más riesgos, los productores manejan sus cultivos de forma más conservadora, por lo que tienen menos capacidad de capturar los beneficios de los años favorables .

Las causas de la brecha no son ningún misterio. Dosis subóptimas o incluso nulas de fertilizante aparecen como factor central en los cereales, junto con control deficiente de enfermedades en trigo, mientras que en soja pesan sobre todo los retrasos en la fecha de siembra. En maíz, los productores ajustan su manejo según el ambiente y el rendimiento objetivo; el problema es la incertidumbre sobre el potencial del año, que puede dejarlos cortos. La causa de fondo no es desconocimiento, sino costos e incertidumbre. Aun así, con las dosis actuales todavía hay margen para sumar nutrientes con buena eficiencia y retorno económico, porque cada kilo extra sigue rindiendo.

Si la brecha se agranda en los años buenos, cerrarla no se logra manteniendo la misma receta, sino mejorando el manejo para capturar el potencial extra cuando el clima lo permite. La salida es una agricultura más adaptativa, que en lugar de tomar todas las decisiones antes de sembrar las va ajustando durante la campaña según cómo evoluciona el cultivo y qué anticipan los pronósticos . Eso empieza antes de la siembra, conociendo los distintos ambientes que se manejarán, la disponibilidad de agua en el perfil y la presencia y profundidad de la napa, y sigue durante el ciclo con un seguimiento del estado hídrico, nutricional y sanitario que permita ajustar decisiones incluso avanzada la campaña.

Este dilema cobra especial relevancia de cara a la próxima campaña. Los organismos internacionales asignan una probabilidad muy alta de un fenómeno de El Niño posiblemente intenso, que en gran parte de la región pampeana suele traer lluvias por encima de lo normal. Si se confirma, podría ser un año de potencial elevado siempre que se eviten los excesos de agua. El potencial más elevado, el techo más alto, el arco más lejos… que deje de ser sinónimo de una brecha más amplia depende de nuestra capacidad de adaptación.

Investigadores del INTA y la Fauba, respectivamente

Fuente: La Nación