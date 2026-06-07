Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli, por la final de Roland Garros

Habrá un nuevo campeón de Roland Garros este domingo. El alemán Alexander Zverev , segundo cabeza de serie en el polvo de ladrillo de París, y el italiano Flavio Cobolli , 14° preclasificado, se miden en la final de singles masculino desde las 10 de nuestro país (cinco horas más en la capital francesa; transmite ESPN y Disney+).

Con el cantante Lenny Kravitz como uno de los espectadores ilustres en el Philippe-Chatrier, el primer game, con Cobolli al servicio, fue una batalla de nueve minutos y trece puntos jugados: Zverev presionó desde el inicio y, finalmente, logró el rompimiento en el cuarto break-point (1-0). Desde entonces, el set siguió en manos del germano: eligió bien sus tiros, forzó constantemente el error de Cobolli y sacó con solidez. Sascha aprovechó los nervios de Cobolli y volvió a quebrarle saque en el quinto game (4-1).

El jugador nacido en Florencia se vio obligado a retroceder, prácticamente, en todos los puntos; le costó muchísimo tomar la iniciativa de los puntos. Zverev volvió a quebrarle el saque a su rival, esta vez para adueñarse del primer set, por 6-1, en 35 minutos. Cobolli terminó con muchos errores no forzados: 16.

Vale recordar que, debido a la baja de su compatriota Matteo Arnaldi en las semifinales por un virus, Cobolli no jugaba desde el miércoles y protagonizó un primer set sumamente irregular y por debajo de su nivel habitual.

Zverev in control in this first set 💫 #RolandGarros pic.twitter.com/MMIWlBlIXa

Sascha Zverev, de 29 años, número 3 del mundo y profesional desde 2013, en los torneos grandes primero padeció a los integrantes del Big 3 (Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal) y, luego, a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Juega su cuarta final en un Grand Slam, con la certeza de que está ante la mejor oportunidad de despojarse de esa espina. Antes, cayó en las definiciones del US Open 2020 (ante Dominic Thiem), Roland Garros 2024 (vs. Alcaraz) y Australia 2025 (vs. Sinner).

Para Zverev es la primera vez que en una final de Grand Slam se encumbra como favorito por ranking y tendrá a un rival ubicado por fuera del top 10. Su juego fue arrollador durante la quincena en París: únicamente cedió dos sets en seis partidos.

Cobolli no tiene nada que perder. De 24 años, nacido en Florencia, juega su primera final de Grand Slam. Tiene garantizado aparecer este lunes en el top 10 por primera vez en su carrera. Sin Sinner ni Lorenzo Musetti, el tenis de Italia ostenta una gran posibilidad con Cobolli, que busca convertirse en el tercer campeón masculino italiano de major en la Era Abierta después de Adriano Panatta (Roland Garros 1976) y Sinner (cuatro títulos).

El campeón, además de la gloria, embolsará un premio económico de 2.800.000 euros. El subcampeón, 1.400.000 euros.

Es el cuarto enfrentamiento entre ambos. El jugador nacido en Hamburgo se impuso en tres de los cuatro partidos que disputaron: Roland Garros y Halle 2025, y el 30 de abril pasado en Madrid. El único triunfo de Cobolli fue el 18 de abril, en las semifinales de Múnich.

Panatta, ganador del título en 1976 (le ganó la final en cuatro sets al estadounidense Harold Solomon), es uno de los invitados de honor e la federación francesa y entregará el trofeo al campeón.

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Fuente: La Nación