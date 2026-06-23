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ZONALES

Hallaron pertenencias de los pescadores desaparecidos y refuerzan la búsqueda frente a la Bahía Samborombón

Redacción CNM junio 23, 2026

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La intensa búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata sumó en las últimas horas un dato clave que podría ayudar a reconstruir qué ocurrió con la embarcación en la que navegaban. Personal de Prefectura Naval Argentina halló distintos elementos pertenecientes al grupo flotando en aguas cercanas a la Bahía Samborombón, por lo que los rastrillajes fueron concentrados en esa zona.


Entre los objetos encontrados se identificó una campera perteneciente a uno de los tripulantes y un tanque de combustible que formaba parte de la embarcación. Ambos elementos fueron reconocidos por familiares de los desaparecidos, quienes confirmaron su procedencia.


Los hallazgos se produjeron a unos 18 kilómetros de la costa bonaerense y representan la pista más importante obtenida desde que se inició el operativo de búsqueda. A partir de esta evidencia, las autoridades decidieron intensificar los rastrillajes en el sector comprendido frente a la Bahía Samborombón, donde esperan localizar nuevos indicios que permitan determinar el destino de la embarcación.


Los cinco hombres son buscados desde el pasado 14 de junio, cuando zarparon a bordo de la lancha "Chamigo-Ho" desde el Camping Hudson con destino de pesca y nunca regresaron. Desde entonces, familiares y organismos de seguridad mantienen una intensa búsqueda en distintos puntos del Río de la Plata y la costa bonaerense.


El operativo continúa este martes con la participación de tres guardacostas, dos embarcaciones semirrígidas y móviles terrestres. Durante los últimos días también se sumaron aeronaves, embarcaciones menores y una moto de agua, que recorrieron amplias zonas por aire, tierra y agua.


Los desaparecidos fueron identificados como Carlos Kovach, de 60 años; Claudio Kovach, de 50; Alejandro Boscardin, de 28; Damián Giubu, de 42; y Sebastián Romegialli, de 50 años.


Mientras avanza la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y confían en que los elementos encontrados permitan orientar de manera más precisa los próximos pasos del operativo de búsqueda.


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