Habló la dueña del almacén que forcejeó con una delincuente en Santa Fe y la dejó semidesnuda: “Me pidió que borre el video”

La dueña del almacén de Santa Fe que forcejeó con una delincuente que quiso robarle y la dejó semidesnuda dio detalles del hecho . Graciela Rolón tiene 64 años y es comerciante hace 40. Según contó, puso las cámaras en su local después de sufrir una seguidilla de robos.

La mujer dijo que esa mañana la joven entró minutos antes de las 8 y le pidió una bebida alcohólica . Mientras ella iba a agarrar el producto, escuchó un ruido y al darse vuelta la vio sobre el mostrador intentando sacar la plata de la caja registradora .

En el video capturado por la cámara se observa que Graciela se le abalanzó para evitar que se llevara la plata y empezó un forcejeó que terminó con el dinero en el suelo y con la delincuente desnuda de la cintura para arriba. Luego, la joven salió del local vistiéndose.

La mujer hizo la denuncia correspondiente minutos después del hecho: “La Policía vino enseguida, hicimos todos los papeles”, relató en diálogo con Cadena 3 . Horas después, cerca de las 10, la joven volvió a presentarse en el almacén .

“Mientras que la Policía la andaba buscando, ella aparece de vuelta a pedirme que borre el video de las cámaras. El tema es que ella me insulta en el video, diciéndome que llame a la policía. Viene como a denunciarse sola “, señaló.

En una entrevista con La Cien San Justo continuó el relato: “Yo le dije ‘el video no te lo voy a sacar’. Entonces se da vuelta y me rompe el vidrio. Ahí es donde la corrió mi hijo con mi nieto y la agarraron, y la entregaron a la Policía ”.

Graciela reveló que no es la primera vez que sufre robos en su local. Según contó, en una oportunidad un joven entró y le exigió dinero, pero cuando ella le advirtió que estaba siendo filmado, la abrazó y le dijo que había sido una “broma” .

“ Después me han robado siete veces , pero nunca los vi. Dos veces no denuncié porque eran cosas de golosinas, y después eran cigarrillos, tampoco denuncié”, recordó. La seguidilla de hechos delictivos la llevó a instalar cámaras y poner rejas .

“Yo quedé en un estado depresivo cuando tuve que hacer las rejas desde el lado de adentro. Me costó salir . Hace 40 años que tengo el negocio y de vieja venir a trabajar enrejada... no se justifica”, expresó angustiada.

“ Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes. Ellos quieren que yo deje de trabajar. ¿Qué hago si dejo de trabajar? Yo me siento bien trabajando, quiero mi negocio, quiero mi trabajo y lo tengo que cuidar", expresó y concluyó: “ ¿Tengo que cerrar las puertas porque los chicos vienen y me roban? No es justo" .

Fuente: TN