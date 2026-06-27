Encontraron muerta a la mujer de 84 años que era buscada desde hacía más de dos semanas en San Justo

La mujer de 84 años, que había desaparecido el 9 de junio luego de salir de su casa en San Justo , fue encontrada muerta en un zanjón de colectora de Acceso Oeste , en la localidad bonaerense de Castelar .

El día que fue vista por última vez, Nélida Gómez barrió la vereda de su domicilio hasta las 14.20 en Lezica e Irigoyen; y poco después, salió caminando sin avisar. El último rastro era una cámara de seguridad que la grabó cuando cruzó sola la Ruta 4.

Su sobrina Cristina recibió una llamada el jueves con la trágica noticia. “Me contactó la Policía de Morón para que me presentara en la cochería donde estaba el cuerpo y reconocerla”, informó.

En las últimas horas, dieron a conocer el resultado de la autopsia, que estableció que la mujer “murió de un paro cardiorrespiratorio por edema pulmonar, posiblemente por el frío” .

La mujer salió de su casa el 9 de junio después de barrer en la vereda y se fue caminando sin avisarle a nadie.

Pasadas las 14, su cuidadora fue al lugar y no la encontró. Golpeó varias veces y se dio cuenta de que la puerta estaba entornada , así que fue a pedirle ayuda a un vecino. Juntos entraron a la casa, donde vieron que la perra estaba sola y las llaves habían quedado cerca de la entrada.

El hombre fue a revisar las cámaras de seguridad y vio que Gómez había salido media hora antes del domicilio y parecía dirigirse hacia el centro de San Justo .

La cuidadora le avisó a la sobrina de Gómez, pero le dijo que iba a esperar a que volviera. Sin embargo, después de terminar de trabajar, salió a buscarla porque no había novedades sobre su paradero.

Ante esa situación, Cristina decidió hacer la denuncia correspondiente por averiguación de paradero en la comisaría Primera de San Justo, partido de La Matanza, y recorrió sin éxito junto al personal policial el Hospital Paroissien, la clínica Los Cedros, el Policlínico y el bingo.

“Hay vecinos que la vieron en la plaza, pero fuimos y no estaba”, sostuvo. Luego, el centro de monitoreo le confirmó que hicieron un seguimiento de las cámaras y la vieron cruzar sola la Ruta 4.

No hubo más pistas de su paradero hasta el jueves cuando un vecino vio un cuerpo al bajar de un puente peatonal sobre la avenida Presidente Perón, entre Chivilcoy y Mercedes, en Castelar.

Fuente: TN