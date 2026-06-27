“Gracias por tu incansable trabajo”. La despedida de Karina Milei a Manuel Adorni

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , agradeció este sábado a Manuel Adorni su gestión en la vocería presidencial y la Jefatura de Gabinete. La funcionaria destacó el “incansable trabajo” del exfuncionario “durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”.

“Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, añadió desde sus redes sociales.

Fuente: La Nación