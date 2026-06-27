Manuel Adorni, con una carta, renunció a la jefatura de gabinete: "Me voy en absoluta paz conmigo mismo"

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Manuel Adorni anunció su alejamiento del Gobierno nacional mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que aseguró que deja su cargo con la "conciencia tranquila", reivindicó su gestión y denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento y desprestigio.





En el escrito, el ahora exfuncionario afirmó que tomó la decisión convencido de que ya había aportado todo lo que podía al proyecto político encabezado por Milei y sostuvo que continuará respaldándolo desde otro lugar.





"Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones", expresó en uno de los últimos párrafos de la carta el ahora ex funcionario que se encontraba jaqueado, desde hace meses, por la causa en su contra por enriquecimiento ilícito.





Denunció una "carnicería mediática"





Uno de los ejes del mensaje fue la fuerte crítica a sectores de la prensa y de la política, a quienes responsabilizó por el desgaste sufrido durante su paso por el Gobierno.





Adorni lamentó "el hostigamiento, la mentira y el constante intento de algunos medios de arruinar mi honorabilidad" y aseguró que decidió dar un paso al costado para dejar de exponer a su familia.





"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", escribió.





También sostuvo que siempre actuó como "un simple ciudadano" que decidió colaborar con un proyecto político que, según afirmó, "está poniendo a la Argentina en la cima del mundo".





Agradecimiento a Milei y Karina Milei





En la carta, Adorni dedicó un extenso agradecimiento al presidente Javier Milei por la confianza depositada desde el inicio de su gestión.





Además recordó el momento en que aceptó convertirse en Jefe de Gabinete de Ministros, cargo que, según relató, le fue ofrecido personalmente por el mandatario en la Quinta de Olivos.





También expresó su reconocimiento a Karina Milei, a los ministros, a los equipos de trabajo y a quienes lo acompañaron durante su paso por la administración nacional.





"Me voy en absoluta paz conmigo mismo"





En uno de los pasajes más personales de la carta, el exfuncionario aseguró que se retira convencido de haber actuado correctamente.





"Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país", afirmó.





También deseó que quienes, según él, buscaron perjudicarlo "alguna vez logren lo mismo", al sostener que la tranquilidad de conciencia es uno de los valores más importantes de la vida.





El cierre de la despedida





En el tramo final del documento, Adorni reiteró su respaldo al Presidente y sostuvo que "de usted y sus ideas depende el futuro de la Argentina".





La carta concluye con un mensaje de despedida dirigido a Javier y Karina Milei:

"Gracias Javier. Gracias Karina. Un abrazo enorme. Hasta siempre."





El documento lleva la firma de Manuel Adorni y marca formalmente el cierre de su etapa dentro del Gobierno nacional.