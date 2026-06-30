Fuerte apoyo de Estados Unidos a Milei, en el acto por los 250 años de la independencia norteamericana

Con el embajador Peter Lamelas como anfitrión y el presidente Javier Milei de invitado especial, la representación diplomática de Estados Unidos en la Argentina celebró esta noche los 250 años de la independencia norteamericana, en un acto anticipado por el próximo 4 de julio en el que el mandatario argentino fue calificado como un “gran amigo” de la administración de Donald Trump .

En un encuentro en el que se presentaron funcionarios del Gobierno, del Poder Judicial, empresarios y periodistas, el embajador Lamelas dijo que Estados Unidos está “codo a codo” con la Argentina y afirmó que se encuentra en el país para “fortalecer la alianza” entre Washington y Buenos Aires.

Antes del discurso de Lamelas, que Milei siguió al pie de un escenario montado en la casona de Palermo, se puso un video con un saludo del presidente Trump. “Es un honor ser amigos” , fue el mensaje del jefe de la Casa Blanca. Todas las palabras y los gestos escenificaron la alianza que ambos gobiernos mantienen desde que Milei desembarcó en la Casa Rosada.

Entre los invitados, mientras se sucedían los discursos, también se la pudo ver a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; al asesor Santiago Caputo , que se saludó efusivamente con el alcalde porteño, Jorge Macri ; al fiscal Carlos Stornelli y los jueces Sebastián Casanello y Julián Ercolini , además de los senadores Francisco Paoltroni y Carolina Losada .

Según se pudo constatar en el lugar, también fueron de la partida el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el canciller Pablo Quirno ; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich ; los gobernadores Rogelio Frigerio y Alberto Weretilneck ; y el

Además, fueron de la partida los empresarios Mario Montoto y Juan Neuss , quienes siguieron con atención el discurso del embajador Lamelas. “Celebramos 250 años desde que un pueblo decidió que la libertad no era un sueño lejano, sino un derecho dado por Dios . Vamos hacia adelante con la convicción de que el mejor capítulo todavía está por escribirse y es ahora el momento de construir una relación más fuerte y más profunda entre los Estados Unidos y la Argentina”, dijo.

En ese contexto, Milei se movió con mucha naturalidad y accedió a tomarse fotos con todos aquellos que se lo pidieron, en un carpa VIP montada al lado del escenario. Antes dos tenores cantaron los himnos argentino y estadounidense, mientras había expectativa por la presentación del grupo Las Primas . Aunque la que se terminó subiendo al escenario fue Fátima Florez para cantar “New York, New York, personificada como Liza Minnelli.

En primera fila la aplaudieron Milei y su hermana Karina, que se retiraron del evento pasadas las 21, mientras afuera de la carpa intentaba ingresar la diputada libertaria Juliana Santillán .

Con sus peculiaridades, el encuentro redundó en un amplio apoyo de Estados Unidos a la gestión de Milei . “Es ahora el momento de confiar, de invertir en la Argentina, de abrir puertas y cerrar acuerdos, de crear empleos y construir juntos. Estamos con Argentina codo a codo. God bless United States of America, god bless Argentina ”, remató Lamelas.

Fuente: La Nación