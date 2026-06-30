“¡Que me digan dónde está!”: el desesperado pedido de la madre de Loan a los acusados en pleno juicio

Desgarrada por el dolor, María Luisa Noguera le suplicó a su cuñada , Laudelina Peña (54) , y al ex marino Carlos Guido Pérez (64) , dos de los principales acusad o s , que le digan lo que sucedió con su hijo Loan, quien está desaparecido desde el 13 de junio de 2024. Pese a la asistencia de una psicóloga, la mujer tuvo que interrumpir cuatro veces su declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, y su exposición finalizó gracias a la intervención de un enfermero.

“Que alguien me diga dónde está, que pasó con Loan”, insistió María a lo largo de su declaración. “¡Que me digan dónde está!. Estamos esperando eso. Si está vivo o muerto”, repitió. Y dejó en claro que su presentimiento es que Loan sigue retenido con vida en algún lugar.

Pérez, el capitán de navío retirado, no pudo contenerse y respondió en tono seco: "Yo no sé nada” . Rápidamente recibió el reproche de sus defensores y un agente del Servicio Penitenciario Federal también buscó tranquilizarlo en uno de los momentos de mayor tensión.

Unos minutos después, Laudelina, tía paterna de Loan, pidió abandonar la sala. Fue luego de que Noguera le pidiera entre sollozos que aportara datos y le recordó cuando cuidó a su hija durante tres meses mientras ella viajaba a Buenos Aires.

La mamá de Loan recordó que ese 13 de junio se levantó temprano y fue hasta el cajero para cobrar su pensión. Al regresar José ya estaba ensillando el caballo para ir a la casa de su mamá, Catalina, que reside en El Algarrobal, a 13 kilómetros de 9 de Julio.

Noguera también describió una serie de hechos que muestran las irregularidades que se cometieron a inicio de la investigación: El comisario del pueblo, Walter Maciel (47) -también sometido a juicio- le secuestró el teléfono celular a María, pero lejos de guardarlo en un sobre con las debidas medidas de seguridad, lo colocó en un bolsillo de su uniforme.

Otro dato llamativo es que los peritos que sacaron el botín de Loan de un lodazal que está a unos dos kilómetros de El Naranjal, lavaron el calzado antes de exhibirlo a su madre.

Según Noguera, una policía se presentó en su domicilio para retirar ropas de Loan para que los perros rastreadores pudieran reconocer el olor de Loan. Y que esa mujer colocó las prendas en una bolsa tipo consorcio sin utilizar guantes y que nunca se dejó constancia en un acta.

En su declaración recordó que el primer día le dijo al comisario Maciel que Loan no estaba más en El Algarrobal y le sugirió buscar casa por casa en 9 de Julio. "El comisario sólo me dijo que lo iban a encontrar", señaló.

Noguera aportó un dato nuevo en la causa. Según su relato, el 14 de junio, al día siguiente de la desaparición de Loan, vio a Laudelina en el campo con una cartera de color azul , situación que le llamó la atención pero la recordó hace poco tiempo, Unas horas después aparecería “plantado” el botín de Loan, lo cual mantuvo por varios días la hipótesis de que el chico se había perdido en una zona de pastizales, montes y lagunas.

La testigo también hizo referencia a hostigamientos que la familia recibe a través de las redes sociales y vía WhatsApp , lo cual derivó en una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Goya.

Totalmente desbordada emocionalmente se dirigió al imputado Pérez: "¿Dónde está mi hijo?… estoy aguantando y sufriendo, pero llegué hasta acá buscando eso, saber qué pasó ”.

Y dirigiéndose a Laudelina, le recordó: "Cuidé a tu hija tres meses mientras ibas a Buenos Aires y así me pagás ”. Fue el momento en que su cuñada pidió salir de la sala.

La audiencia arrancó este martes con la declaración de José Peña, el padre del Loan, quien recordó el afecto que lo unía al menor de sus ocho hijos, “Tomábamos mate y él siempre decía que era mi compañerito” , contó.

Peña lo describió como un chico “siempre alegre en las reuniones familiares, bailando y tocando su acordeón”, instrumento que la familia conserva en un altar que armaron en la casa del barrio Chaquito.

“Ese día fui (a lo de su mamá, Catalina), en El Algarrobal) sin saber nada del almuerzo. Loan y su mamá fueron al centro de 9 de Julio. Yo iba a ir solo al campo cuando él volvió y me pidió que lo lleve a la casa de su abuela . La mamá lo autorizó y se va conmigo a caballo. Pensamos que íbamos a estar solos, por eso llevamos carne y pan para cocinar al mediodía”, recordó.

“Cuando llegamos nos encontramos que ya estaban cocinando y mi mamá me dijo que iba otra gente a comer”, sostuvo Peña y precisó que eso fue a las 11.30 y que a esa hora sólo estaba Laudelina en el lugar.

El hombre dijo que en la previa no hubo ninguna situación que le llamara la atención, pero que a las 14.26 Pérez le dijo que iba a ver el partido de River. Y que en ese momento Laudelina preguntó por Loan. “Creí que estaba en el patio con los otros chicos” , sostuvo Peña y agregó que la pareja partió en su camioneta cerca de las 14.30, en medio de una tensión que no paraba de crecer.

Según su relato, apenas se enteró de la desaparición se dirigió hacia el naranjal cercano adonde se suponía habían ido un grupos de chicos, entre ellos, Loan. Refirió que a las 14.38 se encontró con Bernardino Antonio Benítez (39) -pareja de Laudelina y también imputado- en la tranquera y que éste le dijo que volvía del campo de Paniagua, lo cual le llamó la atención, ya que está a unos 2.000 metros.

También dijo que en esa ocasión vio a su cuñado bastante nervioso y que tenía en su poder una bolsa de arpillera con algunas naranjas.

“Tenemos mucha tristeza de no poder encontrarlo, no saber quiénes lo tienen… no saber si está vivo o muerto”, señaló Peña y pidió a los imputados “que se arrepientan y cuenten”.

En otro tramo de su exposición, el padre de la victima dijo que ese mismo día surgió en El Algarrobal la versión de que el nene había sido víctima de un accidente . Ese relato fue coincidente con el posterior testimonio de Noguera.

El hombre añadió que su madre le dijo que había sido Laudelina quien había organizado el almuerzo de ese día y que, además, vio “asustado” al hijo de Benítez, uno de los chicos que había participado de la excursión al naranjal que terminó con la sustracción de Loan.

Tras la declaración de Noguera fue el turno de uno de sus hijos mayores, Mariano Peña , quien fue el receptor de millonarias sumas de dinero que la gente aportó en su momento para la búsqueda de Loan. En la audiencia de este martes, el joven dijo que estaba trabajando en un corralón cuando recibió un llamado que lo alertó sobre la desaparición del nene.

El testigo contó que al llegar al campo de su abuela Catalina se encontró con el comisario Maciel, quien lo tranquilizó diciéndole que iban a encontrar a Loan. También dijo que ese día notó “algo raro” en su tía Laudelina , a la que no dudó en calificar como su "segunda madre”.

Otro detalle que recordó fue que Laudelina estaba muy pendiente del teléfono en todo momento y que ninguno de los que asistieron al almuerzo ese 13 de junio se acercaron a explicarle cómo desapareció su hermano.

El testimonio de Mariano fue cuestionado por los abogados Ernesto González y Agostina Forlán, defensores de Pérez, quienes cuestionaron que el joven se contradijo con sus dichos en la etapa de instrucción.

Fuente: Clarín