Ravier afirmó que Adorni “va a tener que responder en la Justicia”

El vocero presidencial, Adrián Ravier , sostuvo este martes que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni “va a tener que responder a la Justicia por todas las acusaciones” sobre presunto enriquecimiento ilícito y señaló además que la opinión pública “no le creyó” al exfuncionario.

“Desde el lugar que está, uno no sabe, de todo lo que circula por los medios, qué es cierto y qué no”, manifestó el funcionario en declaraciones a LN + .

Y añadió: “La opinión pública evidentemente no le creyó a Adorni. Estamos tratando de poner en la mesa los logros de este gobierno y es momento de dejar a Adorni respondiendo las causas privadas”.

“La gente tiene que saber que hay un gobierno que está cambiando las reglas, que está teniendo muy buenos resultados y que esto va a impactar en el futuro de los argentinos”, insistió.

Por otro lado, Ravier sostuvo que “cada vez que en Argentina hay un cambio de signo político en el gobierno, esto asusta a los mercados. El ‘riesgo kuka’ existe. Un ( Axel ) Kicillof asusta a los mercados y esto es un problema”, puntualizó.

“Por suerte tenemos un equipo económico que aprendió lecciones de tantas décadas y hoy se está blindando para que en 2017 la situación la podamos manejar”, afirmó.

También se mostró componedor ante las internas del gabinete al afirmar que el asesor presidencial Santiago Caputo es “clave” y destacar que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , “ha hecho una construcción de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional”.

“Me cuesta hablar de interna”, dijo y anticipó: “Nosotros vamos a ir por las gobernaciones en breve, hay una construcción política que es importante. El liderazgo de Martín ( Menem ) en Diputados es clave para lograr las reformas estructurales que impulsamos en estos seis meses”, acotó.

En línea con el presidente Javier Milei , consideró además que “las diferencias y la interna dentro del Gobierno son naturales en un partido liberal”.

Consultado sobre la política tarifaria después de haber dicho, durante la conferencia de prensa de este martes, que el costo de los servicios públicos debía ser “libre”, Ravier expuso que “el Gobierno selecciona a quién le da subsidios y a quién no” y remarcó que la administración libertaria “no emite para financiar tantos subsidios”.

“Queremos que los recursos vayan a quienes más lo necesitan. Este Gobierno sostiene los subsidios a los más desfavorecidos y les quita a las clases medias y altas que nunca debieron tenerlo”, subrayó.

Sobre su iniciada gestión, anunció que “todos los martes a las 11 habrá conferencia de prensa”. “Si los temas a tratar requieren dos conferencias de prensa por semana, lo vamos a evaluar”, aclaró.

También dijo estar al tanto de la “restricción a la prensa para circular en Casa Rosada” . “Estamos estudiando el caso y lo que les proponía a los periodistas acreditados en Casa Rosada es estudiar cómo se comportan las Casas de Gobierno en otros países” a ese respecto, contó.

Sobre ese punto, Ravier ejemplificó que “en Washington hay un edificio aparte de la Casa Blanca, donde los periodistas reciben a gente para entrevistas. Pero esto de que se muevan libremente por todos los patios y todos los pasillos, y más considerando las cuestiones que han ocurrido, llevaron a estas restricciones”, advirtió.

Sin responder preguntas y con un mensaje leído, Ravier hizo por la mañana su presentación oficial en la Casa Rosada . En un discurso ante la prensa acreditada, omitió referirse a las restricciones que el Gobierno mantiene sobre la labor de los periodistas que trabajan en la Casa de Gobierno, repasó su historia profesional y fijó los límites de su futura gestión: advirtió que no hablará sobre política partidaria ni sobre asuntos del Congreso ni la Justicia.

Tampoco mencionó durante esa presentación Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete que ejercía la función que ahora asumió Ravier y que desde marzo pasado es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lo que lo marginó de seguir siendo la cara de la administración mileísta.

Fuente: La Nación