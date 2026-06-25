Fernando de Andreis le respondió a Esteban Bullrich tras su renuncia a Pro por la posición del partido con Adorni

El diputado de Pro Fernando de Andreis le respondió a Esteban Bullrich, luego de que este renunciara al partido en desacuerdo con su posición con el caso Adorni . Aseguró que “no es verdad” que el partido haya protegido al jefe de Gabinete.

“Tengo que decirte que me duele que una historia compartida de más de veinte años termine con una mirada que considero injusta hacia quienes seguimos trabajando para sostener este proyecto en un momento especialmente difícil”, aseguró De Andreis en un posteo en X.

“Decís que el partido eligió proteger a Manuel Adorni. Eso no es verdad . Nuestra posición frente a ese nombramiento fue clara desde el primer día. Fuimos los primeros en señalar públicamente que su designación era un error y que no debía haberse producido (recordarás el tweet de Mauricio inmediatamente después de conocerse el anuncio)”, continuó el diputado.

“Tampoco es cierto que hayamos renunciado a exigir responsabilidades. Más bien, todo lo contrario. Nosotros impulsamos la interpelación mediante un proyecto propio presentado por el presidente del PRO en el Senado, convencidos de que ese era el camino institucional correcto para esclarecer los hechos. No hubo nada nuevo en nuestra conducta. El PRO siempre se para del lado de la ley y cumple con el compromiso de hacer lo que haya que hacer, no lo que conviene", señaló De Andreis.

Por la mañana, Bullrich presentó su renuncia irrevocable a Pro, luego de que el partido liderado por Mauricio Macri auxiliara al jefe de gabinete , Manuel Adorni , en la frustrada sesión del martes último en la Cámara de Diputados, cuando la oposición intentó avanzar con un proyecto de interpelación.

Bullrich, uno de los integrantes del Gabinete de Macri durante la gestión de Cambiemos, desglosó los motivos de su salida de Pro en una carta que publicó esta mañana en la red social “X”. “ La protección brindada a Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia . No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender”, argumentó.

En su misiva dirigida a Mauricio Macri , el exsenador resaltó que “cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”.

Fuente: La Nación