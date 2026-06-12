Femicidio de Agostina Vega: deudas, un audio clave y las dudas que siguen sin respuesta

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sigue sumando interrogantes que, por el momento, son un enigma. Si bien la fiscalía sostiene la hipótesis de que Claudio Barrelier , el principal sospechoso, asesinó a la joven dentro de su casa, hay distintos elementos que mantienen abiertas nuevas líneas de investigación.

Entre ellos, aparecen las imágenes de dos personas que habrían ingresado a la casa de Barrelier la misma noche del crimen , las sospechas sobre posibles deudas que tendría el acusado y un audio de la madre de Agostina que cobró relevancia en los últimos días.

A partir de estos datos, los investigadores buscan determinar si hubo más personas involucradas en el caso o si la adolescente pudo haber sido entregada a terceros antes de ser asesinada.

Una de las preguntas que surgió durante la investigación apunta a un posible conflicto económico que habría tenido Barrelier . La duda que intentan despejar los investigadores es si el acusado mantenía deudas con otras personas y si, en ese contexto, pudo haber entregado a Agostina .

La hipótesis tomó fuerza a partir de distintos testimonios incorporados al expediente y de antecedentes que involucran al acusado . Uno de los elementos que volvió a ponerse bajo análisis es la denuncia por privación ilegítima de la libertad, realizada el año pasado por una joven llamada Milagros.

Si bien esa denuncia corresponde a otro hecho y todavía no existe evidencia que la vincule directamente con el femicidio de Agostina, los investigadores analizan si podría aportar información sobre el modo de actuar del acusado y sobre posibles contactos con terceros.

Otro de los puntos que generan dudas son las imágenes registradas por cámaras de seguridad que muestran a dos personas entrando a la casa de Barrelier durante la noche en que ocurrió el crimen .

La secuencia resulta llamativa porque Agostina ya se encontraba dentro de la propiedad cuando ambos ingresaron . En ese sentido, se busca reconstruir quiénes eran, cuánto tiempo permanecieron en el lugar y cuál fue su participación.

Otra de las preguntas que surgieron en el expediente está relacionada con la madre de Agostina y con la posibilidad de que conociera problemas económicos o conflictos previos del acusado.

La duda aparece a partir de distintas declaraciones y, especialmente, de un audio que la mujer le envió a Barrelier cuando todavía buscaba desesperadamente a su hija.

Los investigadores intentan determinar si las referencias que realizó en ese mensaje estaban vinculadas a información concreta que ella conocía o si se trataba de una sospecha surgida en medio de la angustia por la desaparición.

Fuente: TN