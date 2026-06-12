Adorni, antes y después: las contradicciones entre la entrevista y las respuestas ante el Congreso

El 29 de abril pasado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se presentó en el Congreso. Las sospechas sobre su enriquecimiento fueron el tema central de aquella sesión; con Javier Milei arengándolo desde un palco, él aseguró que tenía todo su patrimonio declarado y precisó incluso que “sin ocultación alguna”. El miércoles a la noche admitió, en cambio, que había omitido informar cientos de miles de dólares en sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción.

“Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos” , dijo Adorni a LN+. Informó que ahora estaba rectificando sus declaraciones juradas para incluir la parte de su patrimonio que había omitido informar y anunció que iba a pagar todo lo adeudado en impuestos al fisco.

El jefe de Gabinete reconoció además que la ocultación había sido intencional; según él, para escaparse con su dinero “de la vieja política”. No explicó por qué decidió transparentar esos dólares recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei y justo cuando la Justicia le detectó gastos e inversiones que no se condicen con los ingresos y el patrimonio que Adorni tenía declarados.

Con la misma soltura con la que ayer admitió la omisión, hace menos de dos meses había dicho en el Congreso: “En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

Una versión similar había sostenido ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el 25 de marzo pasado, en una conferencia de prensa. Ese día, Adorni denunció una persecución mediática y afirmó: “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”. En esa conferencia insistió: “Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable ”. Fue hace dos meses y medio.

Después de ir al Congreso, el 4 de mayo, volvió a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada y leyó un mensaje taxativo respecto de los bienes declarados en su patrimonio: “Nunca existió ocultación alguna”.

Fuente: La Nación