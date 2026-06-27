Exconcejal y abogada: quien era la mujer que encontraron asesinada y enterrada en el fondo de su casa

Con Castelar todavía conmocionado por el hallazgo del cadáver de Graciela Martínez , la mujer que fue encontrada sin vida enterrada en el fondo de su casa; varios vecinos hablaron con medios locales para describirla.

Martínez era abogada y exconcejal en el municipio de Morón . "Era una mujer que cuidaba mucho de su familia, se desvivía por su hijo", coinciden en el barrio. El principal implicado en el homicidio, justamente su hijo, Carlos Ignacio C.M., de 25 años.

Según el testimonio de varios vecinos que conocían bien a la abogada, "Nacho", como lo conocían en el barrio, vivió durante bastante tiempo con su madre, pero en los últimos años, la mujer vivía sola en su casa ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200 en Castelar. "No podemos creer todo esto. Graciela era una mujer muy dedicada a su familia. Ella se desvivía por él" , destacan.

Y cuentan: "Cuando estaba en los comercios del barrio haciendo compras, nos contaba que era para cocinarle a él que la venía a visitar. También sabemos que la debilidad que tenía eran los panqueques - detallan -. Graciela sólo tenía ojos para su hijo ", contó Nélida, vecina del barrio.

La mujer asesinada era conocida en el ámbito político de Morón por su paso por el Concejo Deliberante entre 2001 y 2003. Y años más tarde, según sus redes sociales, había participado en un encuentro de abogados que tuvo su desarrollo en Brasil durante el 2014.

El macabro episodio tuvo lugar el jueves en Castelar, donde la policía encontró el cadáver de Martínez enterrado en el patio trasero de su casa . Estaba envuelto en bolsas de consorcio. El hallazgo se produjo tras un allanamiento en el lugar ordenado “de urgencia” por las autoridades judiciales.

Un hombre dio aviso a la Policía de que el presunto asesino, su mejor amigo, le había confesado que “se había mandado una cag...”, según consignaron en el sitio Primer Plano Online.

Con esa información y con la orden judicial, personal de la comisaría local se dirigió a la dirección recibida, donde finalmente dieron con el cadáver de la mujer. Lo encontraron tras una excavación realizada por personal de Bomberos en el sector trasero del terreno.

Lo cierto es que su hijo, principal implicado en el asesinato, estaba alojado en una comisaría de la Ciudad a disposición del Juzgado Criminal y Correccional N°49, luego de quedar acusado por el intento de homicidio de su padre.

El sospechoso fue detenido el martes mientras circulaba en un Ford EcoSport sobre avenida General Paz, a la altura de Alberdi en sentido al Río de la Plata. Allí, le encontraron un importante cuchillo que habría sido el arma que habría utilizado en el intento de homicidio del hombre de 89 años.

La aprehensión fue luego que una trabajadora de la metalúrgica encontrara al dueño de la empresa ensangrentado y pidiendo ayuda. Malherido, señaló que su hijo había intentado matarlo.

Fuentes policiales anticiparon que la principal hipótesis, es que el joven de 25 años asesinó a su madre, la enterró y luego intentó hacer lo propio con su padre.

Fuente: Clarín