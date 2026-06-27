Así quedó el auto de Ernestina Pais: el video del choque, el historial de accidentes y el antecedente con el Honda City

Un auto destrozado, con chapa y hierros retorcidos del lado del conductor. Así quedó el vehículo que conducía Ernestina Pais, quien murió embestida por un tren en un paso a nivel en San Isidro. La periodista tenía 54 años y su muerte provocó profundo dolor en el ámbito artístico.

El Honda City negro quedó sobre las vías, al costado del paso a nivel del Tren de la Costa, en las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez, partido de San Isidro.

En las fotos se ve al vehículo casi intacto en la parte posterior. Los destrozos fueron en la zona frontal, sobre todo del lado del conductor, donde estaba Ernestina Pais: las chapas y la rueda retorcidas, lo mismo que el capot.

Además, el video de una cámara de seguridad registró el momento del choque. Se escucha, fuera de imagen, el estruendo del choque y el posterior paso del tren, que arrastra y deja a un costado al auto de Pais.

Hace menos de cuatro meses, el 3 de marzo, la conductora de radio y TV había protagonizado un choque en Avenida del Libertador 650 .

Esa vez, la Policía llagó al lugar y encontró a Ernestina País dentro de su automóvil, mientras que otra mujer involucrada permanecía en su propio vehículo, un Alfa Romeo.

Como se negó a hacerse un test de alcoholemia, le labraron un acta de infracción de tránsito por positivo en alcoholemia. El auto terminó en el playón municipal.

No hubo lesiones y el choque sólo dejó daños materiales leves.

En diciembre de 2023 hubo un episodio similar, en Avenida Cantilo y Puente Labruna, en Núñez. Chocó con su auto a un Volkswaen Up que se encontraba estacionado por un desperfecto técnico. "Un señor que había dejado el auto pero no importa. La situación fue absolutamente menor, no pasó nada y todos se comportaron amabilisimamente", dijo Pais sobre ese incidente, cuando manejaba un Toyota Etios blanco.

Tuvieron que llevarla a su casa en un auto policial, ya que su vehículo "no andaba", según explicó.

En agosto de 2022, en tanto, protagonizó otro choque leve. Fue en Gorriti al 4600, en Palermo. El otro auto fue una camioneta Toyota Hilux.

Como se negó a realizar un test de alcoholemia, le labraron un acta contravencional y retuvieron su auto.

Casi tres años antes, en la madrugada del 4 de octubre de 2019, chocó con una Chevrolet Tracker a un auto estacionado sobre la avenida Del Libertador y Espora, en Vicente López.

Según el parte oficial, también se negó a realizar el test de alcoholemia. Las autoridades municipales de ese momento deslizaron que la conductora de TV reconoció que estaba borracha. Le secuestraron el vehículo.

Fuente: Clarín