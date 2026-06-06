Enfrentamientos en el banderazo por el Indio Solari en el Obelisco: hay ocho demorados y dos policías heridos

La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Miles de personas se autoconvocaron para darle el último adiós al icono del rock nacional.

Los disturbios se desencadenaron cuando efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron sobre varios vendedores ambulantes que comercializaban bebidas alcohólicas en las inmediaciones del Obelisco. Según pudo verse en el lugar, algunos de ellos trasladaban conservadoras y heladeras portátiles cargadas con cerveza, fernet y otras bebidas para abastecer a los asistentes al homenaje.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron parte de la mercadería y retiraron a los vendedores de la zona. La intervención generó malestar entre algunos grupos de jóvenes que participaban del banderazo en memoria del Indio Solari, quienes comenzaron a increpar a los uniformados.

La situación derivó en momentos de tensión, con corridas y lanzamiento de objetos contra el cordón policial. En medio del conflicto, numerosas familias y fanáticos que habían llegado para participar de la despedida se alejaron del lugar para evitar quedar involucrados en los incidentes.

La jornada de homenaje al Indio Solari en Plaza de Mayo vive momentos de tensión. Grupos de jóvenes protagonizan incidentes con efectivos de la Policía de la Ciudad .

Los episodios de violencia ocurren en medio del banderazo convocado por los fanáticos del músico, que se reunieron para despedir al histórico líder de Los Redondos tras conocerse su muerte.A las 20, la intersección entre la avenida Corrientes y la 9 de Julio permanecía cortada y la policía intentaba desalojar a los presentes. Hasta el momento, se reportaron dos policías heridos y ocho personas demoradas .

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , brindó detalles sobre el operativo que acompañará el velatorio público del Indio Solari , previsto para este sábado a las 11 en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Parque Domínico, Avellaneda .

El funcionario confirmó que el acceso al predio será por Avenida Mitre y Darwin y pidió a los asistentes respetar las indicaciones de los organizadores para garantizar una circulación fluida.

La muerte del Indio Solari movilizó a personas de todas partes que se reunieron para rendirle homenaje y despedirlo como a un gran ídolo popular. España no fue la excepción y cientos de fanáticos que se encuentran del otro lado del océano Atlántico, montaron una “misa ricotera” en pleno centro de Barcelona .

La convocatoria reunió a argentinos ricoteros que viven en el extranjero y a algunos turistas que esta triste noticia los sorprendió en el exterior. La necesidad de encontrarse es urgente y el clima es parecido al que se vive acá: una mezcla de tristeza y celebración .

Las autoridades bonaerenses continúan ultimando detalles para el homenaje y despedida del Indio Solari, un evento para el que se espera la llegada de miles de fanáticos de todo el país. Según explicó el ministro de Seguridad de PBA , Javier Alonso, el operativo se organiza en conjunto con el municipio de Avellaneda y en permanente contacto con la familia del músico.

"Estamos organizando nada menos que la despedida de un artista popular muy querido por muchos argentinos", señaló Alonso al aire de TN . Además, pidió que la convocatoria se desarrolle en un clima de respeto, convivencia y paciencia , en línea con el espíritu que caracterizó históricamente a los encuentros ricoteros.

Si bien el funcionario evitó arriesgar una cifra de asistentes, reconoció que esperan una concurrencia masiva. " Sabemos que va a venir mucha gente ", afirmó el ministro.

" Para mí el Indio es todo ", dijo uno de los fanáticos que ya se encuentra en las inmediaciones del Parque Domínico, donde se llevará a cabo el velatorio. "Él representa las lágrimas, la alegría, los momentos lindos y feos. En todo siempre estuvo el Indio", sostuvo, a la vez que sumó: " Es parte de mi vida " .

El hombre contó cómo el músico lo acompañó en cada etapa de su vida y se emocionó al recordar el momento en que se enteró la trágica noticia . "Así como estoy llorando ahora, lloré, lloré y lloré. Yo le dije a mi señora que me deje llorarlo porque es lo último que me queda ", dijo el seguidor visiblemente conmovido.

"Como fue toda mi vida, él va a seguir estando", recordó.

Decenas de fanáticos llegaron al centro porteño con banderas y parlantes para homenajear al ídolo del rock nacional.

Algunos de ellos improvisaron un santuario con velas y cartas , mientras que otros comenzaron a cantar sus canciones y "hacer pogo".

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , también anunció en un comunicado que la despedida del Indio Solari se realizará en Parque Domínico.

" Junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires estamos diagramando el operativo de seguridad, salud y tránsito . Próximamente compartiremos la información de cortes, accesos y medios de transporte", indicó en su cuenta de Instagram.

A la vez que sumó: "El Indio nos acompañará siempre con su música, sus ideas y su corazón. Porque hay artistas que trascienden el tiempo y se vuelven parte de la vida de un pueblo. Que sea una misa ricotera, cuidándonos y cuidando la ciudad ".

Se espera que 1500 efectivos policiales trabajen en el operativo de seguridad.

A través de las cuentas oficiales del Indio Solari, la familia emitió un comunicado sobre el velatorio que se llevará a cabo este domingo.

"La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda). A partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós ", comienza el escrito.

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros", advirtieron sobre la organización del homenaje. Y sumaron: "No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".

Y cerraron: "Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad ".

Además de adjuntar un mapa del lugar en donde se llevará a cabo el último adiós, indicaron que habrá baños químicos, postas de salud y postas de hidratación.

Los seguidores del Indio Solari ya se reúnen en avenida Corrientes y 9 de Julio para darle el último adiós al histórico artista.

Según pudo saber TN , el ingreso hacia el lugar donde se dará el último adiós al músico sería en la intersección de la avenida Mitre y General Otero .

Las primeras informaciones indican que el velatorio dure aproximadamente 48 horas .

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron su show para este sábado 6 de junio en Comodoro Rivadavia , Chubut. El mismo será transmitido en vivo por internet.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, expresaron el dolor por la partida del músico, quien falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir. “Estamos en shock. Como todos” , indicaron.

Mientras se desarrollan los primeros preparativos para la despedida del Indio Solari, se cortó el tránsito de la avenida Mitre hacia la Ciudad de Buenos Aires. La mano hacia el sur está habilitada.

Si bien la convocatoria es para mañana a partir de las 11:00, ya hay varios seguidores del músico que esperan en Parque Domínico. " Es muy difícil de atravesar, es como que te quedas huérfano . Hace 30 años que los escucho. Fue durísimo", dijo a TN uno de los fanáticos en el lugar.

"Nos vamos a quedar acá hasta mañana", "Hoy no se duerme", dijeron otros de ellos.

En las inmediaciones del Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, ya hay movimientos logísticos con tablones y vallados. También hay varios móviles policiales en la zona.

El velatorio público del Indio Solari se realizará este domingo en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Avellaneda . Ubicado sobre la Avenida Bartolomé Mitre, el predio cuenta con múltiples opciones de acceso en tren y colectivo desde la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del AMBA.

La dirección exacta del predio es Avenida Bartolomé Mitre 5000, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

La decisión de realizar el velatorio en el Polideportivo José María Gatica no fue casual. El predio de Villa Domínico ofrece accesos directos desde la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano , amplios espacios abiertos y la infraestructura necesaria para recibir a una multitud. La cercanía con la estación Domínico del Tren Roca y con la avenida Mitre fueron factores clave para organizar una despedida que podría convocar a cientos de miles de personas.

El último adiós al Indio Solari ya tiene lugar y fecha confirmados. La despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo en el Polideportivo Municipal “José María Gatica” , ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Miles de seguidores de todo el país se preparan para acercarse al microestadio ubicado en Avenida Mitre al 5000 y rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Un nene de 8 años se acercó junto a su familia a la casa del Indio Solari en Parque Leloir y sorprendió a todos con un tierno homenaje : cantó El Pibe de los Astilleros y tocó la melódica.

Tras la confirmación de que el último adiós al Indio Solari se realizará este domingo , los fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota organizaron una nueva convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de la multitudinaria misa ricotera realizada en Plaza de Mayo, el próximo punto de encuentro será el Obelisco , donde esperan reunirse para hacer un banderazo y rendir homenaje al músico.

La concentración está prevista para después de las 14 y se espera una importante asistencia de seguidores.

La noticia del fallecimiento del exlíder de Los Redondos desató una ola de mensajes en redes, pero hubo un dato que impactó a los ricoteros: el vínculo entre la hora, la fecha de su muerte y una canción que hoy cobra otro sentido .

El dato que sorprendió incluso a seguidores históricos del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tiene que ver con los números : la noticia de su muerte se conoció a las 9 de la mañana, el día 5, del mes 6. Es decir: 9-5-6, exactamente igual al nombre del tema publicado en Porco Rex en 2007.

Cientos de fanáticos se reunieron este viernes en el Monumento al General José de San Martín , en Mar del Plata , para homenajear y despedir al Indio Solari tras conocerse la noticia de su muerte . La convocatoria comenzó cerca de las 18 y formó parte de las numerosas muestras de afecto que se replicaron en distintas ciudades del país.

La despedida reunió a seguidores de distintas generaciones, desde quienes acompañaron a Los Redondos durante décadas hasta jóvenes que crecieron escuchando su música y nunca tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. Con canciones, recuerdos y muestras de emoción , los asistentes se acercaron al centro marplatense para rendir tributo a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Miles de personas continúan concentradas en el centro de La Plata para despedir al Indio Solari en una emotiva "misa ricotera" que mantiene intacta su convocatoria con el correr de las horas. La tradicional esquina de 7 y 50 , frente al Pasaje Dardo Rocha, se convirtió en el principal punto de encuentro de los fanáticos que llegaron para rendir homenaje al histórico líder de Los Redondos.

La ciudad ocupa un lugar central en la historia del Indio y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ya que fue allí donde la banda dio sus primeros pasos y construyó gran parte de su identidad . Además, el músico vivió durante años en la capital bonaerense, donde se convirtió en una figura inseparable de la cultura local. Por ese mismo lazo entre la ciudad y el músico, la intendencia de La Plata decretó tres días de duelo por la muerte del icono.

A través de la cuenta @indiosolarioficial en redes sociales, el entorno confirmó que el velatorio del músico se realizara este domingo 7 de junio y aseguró que el lugar y horario será definido este sábado.

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil" , cerraron.

Desde el viernes a las 18, miles de fanáticos coparon las calles del centro porteño para despedir al Indio Solari con una "misa ricotera". Los seguidores se autoconvocaron en Plaza de Mayo para rendirle homenaje al cantante en un clima cargado de emoción .

Con banderas, remeras y parlantes que reproducen clásicos de Los Redondos , miles de seguidores ocupan el histórico espacio público mientras comparten anécdotas, recuerdos de recitales y muestras de afecto hacia el músico. La escena remite a las tradicionales previas ricoteras: grupos de amigos reunidos, cánticos espontáneos y una despedida colectiva para quien fue una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Fuente: TN