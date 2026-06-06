Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció hace dos días en Córdoba

La Justicia de Córdoba lanzó un pedido de colaboración para encontrar a una adolescente de 14 años que lleva dos días desaparecida hasta este sábado.

Se trata de Alma Celeste Britos , quien fue vista por última vez el jueves pasado en el bar El Ruedo, ubicado en la esquina de 27 de Abril y Obispo Trejo, en pleno centro de la ciudad capital, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

A través de un comunicado, las autoridades informaron que la adolescente tiene domicilio en el barrio Santa Isabel -en la zona sur de la ciudad- y su familia no volvió a tener contacto con ella desde ese día.

Además, señalaron que, hasta ahora, no se dispone de datos sobre la ropa que llevaba la menor al momento de la desaparición , lo que complica su identificación en registros fílmicos.

Por este motivo, piden a vecinos, comerciantes y transeúntes del área que acerquen cualquier dato que pueda contribuir a la investigación.

En este contexto, desde el MPF solicitaron que, ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicarla, se acerquen a la Unidad Judicial N°1, situada en Balcarce 251, en el barrio Centro, o llamen al teléfono (0351) 4332647/8.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanzó esta semana con la detención de Osvaldo Fassetta , acusado de encubrimiento agravado. Se trata de uno de los inquilinos de Claudio Barrelier , presunto femicida que residía en la vivienda de calle Campillo 878 . Por ahora, son los únicos dos presos por el asesinato.

Fassetta, de 47 años, alquiló una habitación en la casa durante 25 días y se retiró el 24 de mayo, después de que la desaparición de Agostina se hiciera pública. El hombre declaró haber acompañado a la madre de la víctima a radicar la denuncia en la comisaría, aunque en sus tres declaraciones ante la Justicia se detectaron inconsistencias, lo que motivó la orden de detención firmada por el fiscal Raúl Garzón .

Entre las pruebas recabadas en la escena, figura un rastro hemático en una frazada del cuarto de Fassetta, que habría sido lavada con agua oxigenada. Los investigadores analizan si estuvo presente en el lugar al momento en que Barrelier descuartizó el cuerpo de la víctima.

Además, la fiscalía considera que el detenido pudo haber dificultado la búsqueda y desviado la investigación. Según el Ministerio Público, resulta poco probable que el sospechoso no haya percibido o sabido algo relevante sobre lo ocurrido.

En contraparte, el abogado del nuevo detenido, Eduardo Medina Allende , reconstruyó los movimientos de su defendido, lo ubicó fuera del domicilio al momento del crimen y rechazó las sospechas en su contra . Sostuvo que su cliente nunca observó situaciones violentas ni conductas extrañas y explicó que la presencia de rastros genéticos en la habitación responde al hecho de que dormía allí, y no a una participación en el crimen.

Fuente: Infobae