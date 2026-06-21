En qué canal pasan Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026 hoy

Este domingo, desde las 16 (horario argentino), Bélgica e Irán se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Darío Herrera, se disputa en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Diablos Rojos comenzaron su participación en la Copa del Mundo con un inesperado empate 1 a 1 frente a Egipto, por los goles de Mohamed Hany en contra -B- y Emam Ashour -E-. Fueron grandes protagonistas de las últimas ediciones. El tercer puesto en Rusia 2018 fue su mejor participación hasta el momento, superando el cuarto lugar en México 1986. De aquella camada permanecen en el plantel Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thibaut Courtois, Thomas Meunier y Romelu Lukaku, entre otros.

Los Guepardos Persas, por su parte, protagonizaron uno de los compromisos más destacados de la primera jornada frente a Nueva Zelanda. Empataron 2 a 2 en el SoFi Stadium de Los Angeles por los tantos de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi (Elijah Just anotó los dos tantos neozelandeses). Su gran objetivo es superar la etapa de grupos por primera vez en la historia, ya que quedaron eliminados en sus seis presentaciones mundialistas.

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bélgica corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.43 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Irán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

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Fuente: La Nación