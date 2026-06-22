En el Gobierno reconocen que no pudieron capitalizar el escándalo de Insaurralde por el caso Adorni

En el Gobierno lamentan no poder capitalizar políticamente los videos con dólares que comprometen a Martín Insaurralde , exintendente de Lomas de Zamora y dirigente del PJ bonaerense. El caso de Manuel Adorni , el jefe de Gabinete de Javier Milei investigado por enriquecimiento ilícito, evitó esta vez la reacción de las tropas digitales libertarias, que se abstuvieron y no salieron a diferenciarse del kirchnerismo como en otros episodios de presunta corrupción.

El motivo de la pasividad libertaria no fue otro que el estar sumidos en los ecos del caso del presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, investigado desde hace más de tres meses por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita .

En diferentes despachos del oficialismo admitían que no se pudo capitalizar la difusión, luego de que LA NACION diera a conocer una serie de siete videos . “En otro momento hubiera sido una enorme oportunidad mostrar los vicios de la vieja política, pero esta vez no se pudo”, se lamentó una voz libertaria. No fue la única. “Era impúdico lo que se vio, pero imposible salir ahora a decir algo. Una picardía”, completó.

En el oficialismo saben que hoy cualquier posteo está a tiro de recibir comentarios negativos por lo de Adorni, pero muchísimo más algo de esta connotación. “No es lo mismo, pero no es momento para salir a apuntar nada”, dijo otro dirigente oficialista.

Los videos revelados el sábado por LA NACION sumaron un nuevo capítulo en la causa que investiga a la mediática Jesica Wanda Judith Cirio y a Insaurralde , su exmarido, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora, jefe de Gabinete de Axel Kicillof y un hombre cercano a Cristina y Máximo Kirchner . En otro momento era todo ganancia para el oficialismo; esta vez no.

En las imágenes se ve a Cirio dentro de un vestidor de hombre rodeada de varios fajos de dólares. “Tiene todos los condimentos de lo que siempre criticamos, pero ahora, al menos por un tiempo, es imposible decir algo sin generar una reacción adversa, más aún de los propios”, argumentaron en un despacho oficial desde el que siguen en el termómetro de las redes el clima que genera el caso Adorni.

El propio ministro coordinador apenas sumó una historia de la red social Instagram en las últimas horas, con el avance de la derecha en América Latina. En tanto que sus últimos dos posteos en el feed de su cuenta, en menos de 48 horas, fueron no con su presencia en Rosario, durante el acto del Día de la Bandera, y otro esta mañana, con su reunión de bienvenida a Adrián Ravier , que lo reemplazará en la vocería. Todos los comentarios fueron demoledores.

Desde pedidos de renuncia por decenas a chascarrillos. “Le pasaste datos sobre las cascadas”, fueron algunos de los mensajes que diferentes usuarios le dejaron en cada uno de sus posteos. Quienes siguen de cerca esos movimientos en redes reconocen que buena parte de esos comentarios son de votantes propios, según fuentes oficiales.

A la par de la resignación, hay quienes ponen la mira en lo que puede ser la “vuelta de página” que esperan que signifique la llegada de Ravier, el flamante vocero, en el puesto que originalmente tuvo Adorni. Pero que desde hace tres meses, cuando empezó el escándalo, quedó impedido de hecho en poder seguir ejerciéndolo.

“El Gobierno avanzó tomando la decisión de incorporar un nuevo vocero. Ese cambio es en el sentido correcto. Buscamos un economista, outsider, joven y fresco, que representa una vuelta a las bases del mileísmo más puro”, se entusiasmó una fuente de la Casa Rosada. Y agregó: “No teníamos vocero, y se perdían muchas chances de comunicar”. En el oficialismo esperan ansiosos que ese escenario se empiece a modificar.

Fuente: La Nación