“El que dormía hasta tarde eras vos”: escandaloso cruce entre Juan Manuel Abal Medina y Facundo Tignanelli por el discurso de Máximo Kirchner

Juan Manuel Abal Medina y Facundo Tignanelli compartieron tribuna el sábado en Parque Lezama, donde Máximo Kirchner y La Cámpora organizaron un banderazo para reclamar la libertad de Cristina Kirchner. Pero el acto no dejó conforme a Abal Medina, que ahora se despachó con cuestionamientos al discurso del jefe camporista. Y Tignanelli, alfil de Máximo K., salió a cruzarlo en redes: lo llamó "vago", lo acusó de "dormir hasta tarde" y el exjefe de Gabinete le retrucó con el epíteto de "chupamedias".

Abal Medina fue jefe de Gabinete en el inicio del segundo mandato de Cristina Kirchner. Por esos años Tignanelli también cumplió funciones dentro de ese sector. De aquellos tiempos sacó los trapitos al sol en un cruce con ribetes escandalosos.

Todo se originó porque Abal Medina se mostró disconforme con el duro discurso de Máximo Kirchner en Parque Lezama, desde donde cargó fuerte contra Axel Kicillof. Objetó el "internismo".

La chispa la prendió Emmanuel González Santalla , senador de la provincia de Buenos Aires y camporista como Tignanelli. Lo llamó "garca" y lo acusó de trabajar "para criticar a Cristina en los medios".

"Che payaso", arrancó su descargo Abal Medina. "Dije y digo que me jode el exceso de internismo venga de donde venga. Que tal si vos y otros 'valientes' van a defenderla a Cristina en los medios que son mucho más incómodos para nosotros en vez de chicanear cómodamente en las redes?", agregó el exjefe de Gabinete.

Gonzalez Santalla retrucó entonces con una vieja noticia que deslizaba que Mauricio Macri le había dado un cargo a Abal Medina en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. "Te premió Macri por enfrentar a Cristina en 2017 y permitirle ganar al Pro en la provincia de Buenos Aires, maestro", señaló.

Entonces entró en escena Tignanelli para compartir el archivo que publicó romper lanzas por su colega de La Cámpora.

Abal Medina dijo que eso era una fake, ya que -sostuvo- su cargo en la CONEAU fue por designación de bloques legislativos. "Supongo que vos sabes que es mentira y si no infórmate", añadió. Y continuó: "Si no lo sabias pregunta antes de chicanear con mentiras sino pierden credibilidad".

Después, el cruce escaló fuerte . "No sé entiende para que pedís ir a un lugar que nadie te había invitado", puntualizó sobre las críticas de Abal Medina al discurso de Máximo Kirchner, antes de subir la apuesta.

"No honrás la historia de tu apellido, ni la confianza que te tuvo Néstor, ni el lugar que te dio Cristina por lo cual no hay ningún tipo de expectativa sobre tu persona. Estás políticamente como alguien que sale a comprar cerveza en calzoncillos a las 3 am por cualquier barrio porteño sin saber dónde hay un kiosco. Desubicado, perdido y desorientado", afirmó el presidente de bloque de Fuerza Patria en Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Abal Medina no se quedó atrás. "Desubicado estás vos que tenés que salir a instalar mentiras viejas para llenarle la cabeza a Máximo para mantener tu lugarcito intrascendente", respondió.

"No pedí, fui a un acto por la libertad de Cristina y lo volvería a hacer, aunque vuelvan a salir algunos inútiles chupamedias a decirle a Máximo: 'Maxi mirá, mirá como te pega este'", señaló la "obsecuencia" de Tignanelli, a quien también tildó de "caradura".

"Ojalá vos y otros chupamedias de tu estilo dedicaran la mitad del tiempo que ocupan en pegarle a los compañeros en defender a Cristina y a Máximo frente a la sociedad, no solo en sus propias redes que no ve nadie o en sus propios portales inexistentes", agregó Abal Medina.

Tignanelli volvió a recurrir al archivo, pero esta vez a su memoria personal de los años que compartieron en la Jefatura de Gabinete.

"Fuiste un jefe de gabinete espantoso, vago, que le gustaba dormir hasta tarde y que le entregó la no gestión a los hermanos macana, que luego te permitió tener un puente con Macri. En 2011 caíste peinado, de traje y con una catarata previa de off en los medios el día que Cristina anuncio la formula y andabas deprimido luego preguntando porque no te eligió", escribió el diputado bonaerense camporista.

"Un abrazo, seguí con tu mediocre vida", acotó, intentado dar por saldada la discusión.

Abal Medina se la siguió. "Cada vez estas mas berreta", se despachó. Lo invitó a debatir "frente a al militancia" y contestó a los cuestionamientos. " El que dormía hasta tarde eras vos , un contratado vago y chupamedias ya por ese entonces, pero no de Máximo", deslizó, antes de reafirmar su acusación de ñoqui.

Te enoja la verdad Juan que se yo. Fuiste un jefe de gabinete espantoso, vago, que le gustaba dormir hasta tarde y que le entregó la no gestion a los hermanos macana, que luego te permitió tener un puente con Macri. En 2011 caíste peinado, de traje y con una catarata previa de…

"Hablás para los mismos cien de siempre. Asi nunca vas a existir en política y seguirás siendo siempre el pseudo ñoqui que tuve a mi cargo en la JGM", escribió el exjefe de Gabinete.

Tignanelli tampoco se quedó callado. "Siempre las reuniones eran después del mediodía porque era imposible encontrarte a la mañana", profundizó sobre los horarios de actividad. "Cuando asumió Coqui y su equipo (ese si que labura) no podían entender como se regalaba toda la mañana en una gestión de gobierno", elogió a Capitanich. También lo acusó de acompañar proyectos clave para Mauricio Macri.

"Continúa con tu triste vida, haciendo book de fotos con 'dirigentes' entre los que hace tiempo buscas conchabo. Lamento profundamente como peronista que un ser tan ignominioso tenga un apellido heroico. Chau mediocre", siguió.

Y le dedicó una posdata: "Sos tan caradura que terminado el acto de Lezama le dijiste a los que tenías a tu lado en el escenario (al que te colaste) que fue un discurso impresionante".

Quien tuvo la última palabra fue Abal Medina, que le dedicó un extenso posteo en su cuenta de X.

"Vos hablando de mediocre me das risa", comenzó. Reiteró su desafío a debatir frente a la militancia, metió en el medio a José Mayans (invitó a Tignanelli a comparar su historial de votaciones en época de Macri con el del actual jefe de bloque en el Senado) y cerró con un pedido para que cambie la foto de perfil en la red social.

Vos hablando de mediocre me das risa. De todas maneras, vuelvo a convocarte a que si la tenés tan clara y no tenés miedo lo discutamos en persona frente a la militancia en el lugar y fecha que quieras. Le puede servir a los compañeros para saber quién es quien y no, como ahora,…

Ocurre que Tignanelli tiene una imagen de Néstor Kirchner y Diego Maradona, de un encuentro que ambos mantuvieron en la Quinta de Olivos en septiembre de 2010, después de que Diego dejara de ser entrenador de la Selección argentina.

"Yo estuve es noche memorable y no tenés idea de lo que ambos pensarían de alguien tan patético como vos que solo insulta, miente y ataca a sus propios compañeros por exceso de obsecuencia para intentar quedar bien con sus jefes", remató.

Fuente: Clarín