El método Adorni para ocultar el despilfarro y la bronca de sus amigos

Antes del 23 de junio, o sea, antes de este martes, la Justicia tendrá en su poder más documentación que podría comprometer a Manuel Adorni en la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Se trata de la investigación de mayor impacto en la opinión pública y la clase política, si se tienen en cuenta el resto de los expedientes en los que también está imputado el funcionario, todos vinculados a delitos de corrupción.

El fiscal de la causa "madre", Gerardo Pollicita , le exigió a las autoridades del country Indio Cua que le informen en un plazo de setenta y dos horas -que culmina este martes- sobre todas las visitas autorizadas a entrar a ese barrio cerrado por los dueños del llamado lote 380, es decir, la casa de la familia Adorni. La fiscalía quiere reconstruir qué proveedores de servicios, contratistas y recepciones de mercaderías, paquetes, insumos, muebles, electrodomésticos u otros envíos de ese estilo llegaron al ya remodelado inmueble entre noviembre del 2024 y agosto del 2025.

La Justicia no quiere conocer la actividad personal de los Adorni en esa casa. Lo que la pesquisa judicial intenta conocer son justamente las compras variadas y variables que hicieron para darle confort y adaptar a sus gustos su nuevo hogar .

La primera información ya llegó a los tribunales. El 7 de julio del 2025, Adorni aceptó que le instalaran en el lote 380 de su country un flipper de Los Locos Addams . Es el pinball más vendido de la historia, transformado en objeto de culto, con un costo de mercado de entre 14 y 21 millones de pesos . El funcionario instaló ese juego en el tercer piso de su casa en Indio Cua. Él llama a ese sector como "el búnker", el cual tiene puerta blindada.

En rigor, esa entrada para custodiar bienes costosos estaba colocada por el dueño anterior y él la dejó. ¿Qué guardaba el funcionario tras esa puerta antirrobos que está ubicada dentro de su propia casa y no da al exterior de la propiedad? El flipper, un videojuego de Pac-Man, computadoras, documentos y su escritorio. El pinball se sumó así primero a una larga lista de compras de alto costo que hizo Adorni solo para este inmueble, de entre los demás a su nombre que están bajo sospecha judicial de haber sido financiados con dinero de origen ilegal.

Plasmas de los más grandes del mercado, lavarropas, secarropas, lavavajillas, más tecnología de lujo, muebles de diseño y hasta un sistema de riego computarizado serán algunos de los bienes que la Justicia registrará tras el pedido de inspección de proveedores que materializó esta semana a las autoridades del country.

Las malas noticias continuarán surgiendo de ese expediente para el jefe de los ministros de la Argentina. Adorni gastó miles de dólares más en bienes extravagantes para alguien que postulaba en público que la plata que ganaba en el equipo de Javier Milei no le alcanzaba para nada.

Esta semana se conoció que la secretaria privada que asiste al funcionario en su despacho de la Casa Rosada, Gisella Kocsis , fue enviada por su jefe a retirar de un negocio de ropa blanca compras hechas por él en ese local por un costo de 8.183.303 pesos. La factura fue emitida a nombre de ella, pero pagó él en efectivo . Como todas las compras que hizo para redecorar y equipar esa casa.

El listado completo de esas adquisiciones, como se dijo, se conocerá antes del martes. Incluye también al menos seis colchones nuevos, siete aparatos de aire acondicionado, varios televisores y cámaras de seguridad... Todo pagado por Adorni aunque él no figure en las facturas o remitos.

La Justicia quiere determinar a cuánto ascendió el gasto total que hizo el funcionario solo en esa casa. Él ya lo registró en sus nuevas declaraciones juradas de bienes, donde afirmó que invirtió 170 mil dólares. Sin embargo, el contratista Matías Tabar ratificó que la cifra real asciende a 245 mil dólares como mínimo. La Justicia le cree. No es una diferencia menor en un caso de enriquecimiento ilícito, sobre todo cuando ya existe material suficiente en ese mismo sentido para que los tribunales le pidan al funcionario un requerimiento de justificación patrimonial.

En un proceso donde se investiga el enriquecimiento ilegal de quien aumentó su patrimonio gracias a un cargo público, esa medida se equipara a la declaración indagatoria. El futuro judicial de Adorni, en esta causa, se dirige sin pausa hacia ese destino que el jefe de Gabinete quisiera evitar: será indagado. Así lo afirmaron a Clarín fuentes judiciales que conocen la trastienda del caso.

Clarín pudo saber que generó un impacto muy negativo en el entorno del funcionario que se mencionara en el expediente el nombre de su secretaria privada, Kocsis. Ocurre que, al igual que ella, podrían surgir más asistentes del jefe de Gabinete que, tal vez por obligación, aceptaron prestar su identidad para evitar que se conociera en su momento que era en realidad Adorni el que gastaba dinerales en diferentes rubros .

Este diario pudo saber que el hoy jefe de Gabinete impuso un método a sus colaboradores en la Casa de Gobierno y a los que lo asesoraban o construían su casa de los sueños en Indio Cuá: "Yo no puedo figurar en ninguna factura. Les ofrezco quedarse con el 21 por ciento del IVA de cada compra si los que aparecen son ustedes" , era la oferta que repitió a varios interlocutores, algunos de los cuales aceptaron el desafío . Hoy se arrepienten.

¿Por qué Adorni habría buscado ocultar sus gastos si él mismo confesó que tenía medio millón de dólares que no había declarado para gastar en compras como las que se están investigando en este tramo de la instrucción?

Para la Justicia, los 500 mil dólares que reveló ahora que poseía tras haber realizado inversiones exitosas en Bitcoins, en realidad, no existen ni existieron. Los investigadores trabajan en la hipótesis de que el funcionario "inventó" esa excusa de las criptomonedas para intentar justificar parte de la plata de origen desconocido que gastó no solo en la compra y redecoración de sus casas, sino también en sus viajes a destinos de lujo.

Es por eso que el equipo del fiscal Pollicita prepara el requerimiento de justificación patrimonial. Quien asesora a la Justicia en ese punto es un organismo llamado Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Los expertos de ese ente especializado en enriquecimiento y lavado de dinero ya habían detectado inconsistencias en las declaraciones de bienes de Adorni cuando de golpe el mismo funcionario dio vuelta por completo su discurso y declaró en los medios que había encontrado plata de su padre muerto, y que había además invertido 200 mil dólares en Bitcoins que transformó en 500 mil dólares.

Tras esas revelaciones, que se concretaron en más de veinte rectificaciones oficiales que hizo de sus DDJJ, se podría describir de modo brutal que la DAFI se está haciendo "una fiesta" con los bienes y la riqueza súbita del jefe de Gabinete de Ministros. Su patrimonio creció alrededor del 775 por ciento tras sus confesiones en los medios. Fiesta en la DAFI, trabajo para el fiscal Pollicita y el juez Ariel Lijo.

Con todo, la veintena de rectificaciones que hizo Adorni de sus DDJJ tiene equivocaciones realizadas sin real malicia. Tres meses de polémicas y anuncios incluso del Presidente respecto a esa documentación que presentaría el funcionario, y para colmo, asesorado por equipos de abogados de los más costosos del país, para que sean la Justicia y el periodismo quienes detecten obvios errores de tipeo en la "justificación de la justificación" de su riqueza.

Por ejemplo, en su nueva DDJJ del 2023, registró ahora 3.499 Bitcoins ingresadas a su patrimonio en marzo del 2021, cuando en rigor serían 3.499 dólares en Bitcoins. No es lo mismo: 3.499 Bitcoins equivaldrían a un ahorro a ese momento de más de 100 millones de dólares. Es demasiado evidente el error como para que la Justicia lo tome en serio. No lo tomará. Pero Adorni sí deberá enmendar la sucesiva cadena de rectificaciones de su DDJJ del 2023.

¿De dónde salen los fondos para pagarle a sus asesores legales y financieros, de los más cotizados del país? Se supone que esa plata tiene el mismo origen de todos sus fondos: desconocido para la Justicia ("plata en negro") y, para él, ahorrado durante 25 años de evasión al fisco a pesar de ser un gran inversor en criptomonedas y de ocupar hoy la Jefatura de Gabinete de Ministros; es decir, el cargo que tiene como uno de sus deberes el de administrar el Presupuesto Nacional.

Los enredos del jefe de Gabinete, generados por él mismo, más la información que seguirá brotando de la cascada de los expedientes judiciales, generaron mayor presión para que la Casa Rosada decida la salida del funcionario. No pasará. Adorni continuará en el cargo, a pesar de que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya no es su principal sostén político. Sí lo es el propio Presidente Javier Milei. Su hermana Karina habría entendido que la situación le está generando demasiado daño a la imagen de su hermano. La jefa del bloque de los senadores de LLA, Patricia Bullrich, habría logrado, vía una de las mejores amigas de Karina, que ella comprenda el escenario sin quitarle el respaldo total al jefe de Gabinete.

Fue el mismo Adorni el que anunció por redes sociales que dejará de ser el vocero oficial de Milei. Asumirá en ese cargo Javier Raiver. Un bonsái demostró que se corta las ramas a sí mismo, podría resumirse en metáfora a esa información. "No puedo creer lo que me hizo", se sinceró alguien que aún se considera amigo de Adorni ante Clarín : "Me hizo tenerle compasión porque me repetía que vendía dólares para poder sostenerse por lo bajo que era su sueldo... Y ahora sale en los medios y cuenta que al final tenía más guita que yo", se fastidió, pero al mismo tiempo riendo, ese empresario que conoce al jefe de Gabinete en la intimidad total. Es lo mismo que piensan, con matices, los legisladores de LLA y los ministros nacionales que defendieron al primer Adorni, pero ya no quieren saber nada con sostener al Adorni 2.0 con ahorros ocultos en Bitcoin.

El jefe de Gabinete es consciente de esta situación y por eso crece la paranoia en su despacho. Tomó nota él, sobre todo, de un detalle: el pedido de indagatoria a su hermano Francisco, legislador bonaerense por LLA, no fue repudiado por ningún dirigente del oficialismo.

En rigor, tampoco por él mismo. Un Adorni defendiendo a otro por investigaciones patrimoniales podría volver a abrir laberintos indeseados. La información sobre las compras del jefe de Gabinete para su country, igual que las que hizo su esposa en un viaje a España, se incorporarán pronto al expediente.

Ya es público que el funcionario que se quejaba por no llegar a fin de mes compró para el búnker con puerta blindada de su quinta un flipper de Los Locos Addams, por un costo aproximado de 8 mil dólares (si fuera un regalo, otra versión, nunca fue registrado como tal, lo que sería un problema más). ¿Las autoridades de Indio Cua habrán registrado la entrada al country del técnico que arregló el pinball una vez instalado? Le fallaban algunas de sus luces. Adorni pagó por arreglarlas. Prenden todas. La bola rebota loca y perfecta por ese juego alucinante. Se desliza y acelera, se ralentiza y vuelve a tomar velocidad. Hasta el game over.

Periodista especializado en Política

Fuente: Clarín