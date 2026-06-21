Una punzante, pero no efectiva Bélgica empató sin goles contra Irán y ambos definen su futuro en la última fecha del Grupo G

Bélgica e Irán empataron sin goles en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 en Los Ángeles. Los belgas jugaron gran parte del partido con diez jugadores. El árbitro argentino Darío Herrera tuvo su estreno en la Copa del Mundo.

Bélgica, obligado por su historia y el empate contra Egipto en el debut , salió a acorralar a Irán desde el comienzo en el partido disputado en Los Ángeles Stadium . Lo hizo fiel a sus antecedentes, con la intención de jugar prolijo y abastecer al 9, el ya legendario Romelu Lukaku . Sin embargo, el correr de los minutos fue sentándole mejor a los asiáticos, que de a poco salieron del asedio. De hecho, Hossein Kanaani tuvo una chance clara que el espigado arquero, Thibaut Courtois , mandó al córner.

Por la lógica planteada en la primera fecha del Grupo G , ambos salieron al moderno estadio californiano con la intención de sumar de a tres para acceder a la siguiente fase. Cada uno, claro, con un plan de vuelo diferente. La tenencia y la elegancia de los belgas, versus el golpe certero de los iraníes cuando la situación sea propicia.

A a los 27 minutos llegó el primer susto para los europeos, cuando Mehdi Taremi convirtió tras una jugada preparada a la salida de un tiro libre, "Calcogol" de Javier Zanetti contra Inglaterra en 1998 y de Wout Weghorst contra Argentina en 2022 . Darío Herrera , el árbitro argentino, salvó a los Diablos Rojos y lo anuló.

La primera pausa de hidratación se presentó en el partido para reacomodar ideas, refrescar futbolistas y conceptos. Pero la tónica de lo que vino después fue la misma. Belgas tratando de encontrar grietas en una granítica defensa iraní y casi nada por parte del rival en ofensiva . Centros y pases cortados que terminaron en nada y la chance latente de un contragolpe de los de blanco para dar "el gran golpe" en Los Ángeles.

Sin el fútbol de otrora, los europeos carecieron de fluidez en el juego , a pesar de alguna situación de gol que Alireza Beiranvand, el arquero iraní, se encargó de desactivar. El primer tiempo resultó ser la crónica de un empate anunciado. Bélgica no pudo e Irán casi que no quiso .

El inicio de la segunda mitad del partido pareció estar planteada con la misma lógica que la primera. El monólogo casi monocorde de los dirigidos por Rudy García fue consiguiendo matices de a poco y a los persas el arco rival le fue quedando cada vez más lejos.

Los belgas, semifinalistas en México '86 y Rusia 2018, buscaron una reacción rápida en el triple cambio antes del primer cuarto de hora del complemento. El efecto inmediato, firmado por Hans Vanaken y Dodi Lukébakio, fue una llegada, la más clara, que los reflejos de Beiranvand evitaron que se transforme en el primer gol, el que destrabe todo.

Los Diablos Rojos fueron más punzantes, pero no así efectivos, a pesar de las dificultades defensivas que comenzaron a aparecer en los asiáticos.

A los 21 minutos del segundo tiempo, Nathan Ngoy , zaguero de Bélgica, se hizo un nudo al intentar salir jugando y no le quedó más alternativa que derribar al iraní que se la robó . Por interrumpir lo que se convirtió en una ocasión manifiesta de gol, Herrera lo expulsó y el partido cambió de aire para los asiáticos.

Garcia envió un mensaje al poner a un defensor y sacar a Lukaku, por lo que los iraníes respondieron con algo más de agresividad para intentar abrir el marcador . El juego se hizo más entretenido, más no mejor jugado. A falta de ocho minutos, otro error de los rojos en la salida le generó problemas , ya que el iraní Saeid Ezatolahi robó el balón, pateó al arco y fue Thibaut Courtois quien volvió a aparecer. Sobre el final tuvo la oportunidad Maxim De Cuyper, pero el 1 persa atajó. En la última jugada, Lukébakio emuló a Messi contra Irán en 2014, pero esta vez la pelota se fue apenas desviada.

Ambos quedaron con 2 puntos en su grupo, en igual cantidad de partidos jugados, a la espera de definir sus destinos en la última fecha . Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda e Irán a Egipto.

Bélgica : 1 Thibaut Courtois (6); 15 Thomas Meunier (5), 25 Nathan Ngoy (4), 4 Brandon Mechele (5), 5 Maxim de Cuyper (5); 23 Nicolas Raskin (5), 8 Youri Tielemans (5); 22 Alexis Saelemaekers (5), 7 Kevin De Bruyne (6), 10 Leandro Trossard (5); 9 Romelu Lukaku (5)

Irán : 1 Alireza Beiranvand (7); 2 Saleh Hardani (6), 13 Hossein Kanaani (6), 4 Shoja Khalilzadeh (6), 19 Ali Nemati (6); 23 Ramin Rezaeian (6), 14 Saman Ghoddos (5), 3 Ehsan Hajsafi (6), 6 Saeed Ezatolahi (6), 8 Mohammad Mohebi (5); 9 Mehdi Taremi (5)

Cancha : SoFi Stadium (Los Angeles) .

Árbitro : Darío Herrera (Argentina) (6).

Amonestados : PT 3' Romelu Lukaku y PT 33' Saeid Ezatolahi

Cambios : ST. 0'Alireza Jahanbakhsh (5) por Saleh Hardani; ST 13' Timothy Castagne (5), Dodi Lukébakio (6) y Hans Vanaken (6) por Thomas Meunier, Nicolas Raskin y Alexis Saelemaekers; ST 20' Milad Mohammadi (5) y Mehdi Torabi (5) por Ehsan Hajsafi y Mohammad Mohebi, ST. 28' Arthur Theate (5) por Romelu Lukaku; ST. 34' Shahriar Moghanlou (5) por Saman Ghoddos; ST 40' Amirhossein Hosseinzadeh (5) por Saeed Ezatolahi; ST. 42' Matias Fernandez-Pardo (5) por Kevin De Bruyne.

Incidencias : ST '21 expulsado Nathan Ngoy

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín