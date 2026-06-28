El look de Kelci Rose para alentar a Marcos Senesi en su debut mundialista con la selección argentina

La selección argentina cierra el grupo J frente Jordania y, para darle descanso a los jugadores titulares, Lionel Scaloni eligió poner un equipo alternativo. Dentro de los suplentes que verán minutos está Marcos Senesi , que hace su debut en el Mundial luego de meterse a último momento por la lesión de un compañero, y quien va a estar en las tribunas alentando al defensor del Tottenham es su novia Kelci Rose , una de las recientes incorporaciones a las “mujeres de la Scaloneta”.

La futbolista inglesa de 22 años mostró en sus redes sociales como vivió toda la previa del partido de Dallas. “Así me vestí hoy. Es día de partido” , escribió Kelci en sus historias de Instagram junto con una imagen de su outfit, que constaba de una campera con tintes argentinos, un short y la camiseta número 2 de su pareja.

Ya como una fanática confesa de la selección argentina , Kelci reveló en otra historia que llevaba consigo una camiseta icónica del conjunto nacional: la remera mundialista de 1994 . Esa histórica casaca que utilizó Diego Maradona en su último Mundial es una de las más recordadas por todos los hinchas.

Por último, Kelci mostró su look completo y despertó los suspiros de sus más de 260 mil seguidores . “Vamos”, escribió junto a la foto donde se la vio con la campera de argentina, un top negro y unas gafas de sol que realzaban su belleza.

Con la inclusión de Senesi a la nómina mundialista, Kelci tomó notoriedad pública y se convirtió en una de las parejas de los jugadores más queridas. Gracias a su simpatía y a su notable belleza, la inglesa se ganó el corazón de los argentinos y se volvió uno de los grandes atractivos fuera de la cancha.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación